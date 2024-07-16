“وزارة المالية 200% زيادة”.. مفاجأة غير متوقعة للموظفين في العراق حول سلم الرواتب الجديد

في ظل الاضطرابات الكبيرة التي يشهدها ملف رواتب الموظفين الجديد، خاصة بعد الضجة الكُبرى التي شهدتها في الفترة الأخيرة، حتى أن مجلس الوزراء العراقي أكدت في بيان لها مؤخرًا بأنه تم إرسال جدول الرواتب الجديد إلى البرلمان لكي يتم التصويت عليه، والعمل على توزيع الراتب بالزيادة الجديدة تصل لـ 150%، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

وأوضحت وزارة المالية، أن تطبيق سلم رواتب الموظفين اقترب على التوزيع، خاصة بعد فترة كبيرة وصلت لـ 14 عامًا، بالإضافة إلى أن تفاصيل الزيادة تشمل 150% على الدرجات المتمثلة في السابعة والسادسة والخامسة إلى الأولى، بينما تطبيق الزيادة بنحو 200% شملت درجات العاشرة والتاسعة والثامنة، نظرًا لتطبيق 50% على الدرجات الثلاثة الأخيرة، وعليه فإن الزيادة المنوط تطبيقها مؤخرًا ستُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة أمام كافة الموظفين، وتزامنًا مع الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

موعد صرف رواتب الموظفين

وأكدت وزارة المالية، أن صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، حتى أنه في حالة إذا وافق يوم الصرف إجازة أو عُطلة في دولة العراق، فسيتم تحديد موعد أخر سواء بالتقديم أو التأخير، بحيث يتحصل عليها الجميع الموظفين من مختلف المصارف الحكومية والخاصة وعبر ماكينات الصراف الألي المنتشرة على مستوى الدولة، وعليه من المتوقع صدور الرواتب يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو 2024.