الدور الأول بالرقم السري.. نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية

انشغال ملحوظ من الطلاب بمعرفة موعد نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 لأنها مرحلة فاصلة لها أهميتها، وقد أدى الطلاب الاختبارات في منتصف يونيو وحتى مطلع شهر يوليو الجاري، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الشكاوى كانت اقل كثيراً من الأعوام الماضية وأن الطلاب كانت أكثر التزاماً وهذا جعل الأمور تسير بشكل أفضل دون أي تعقيد، وكان هناك اطلاع دائم من مديريات التربية والتعليم العراقية على اللجان المدرسية التي تقام بها اختبارات الدور الاول للصف السادس الاعدادي،

وهذا ما ترك اثر ايجابي وجعل الطلاب أكثر حرصاً خوفاً أن يتعرضون للمساءلة القانونية عند التفكير في الغش، وقبل ان تعقد الامتحانات كانت القنوات التربية العراقية توفر العديد من المراجعات النهائية للطلاب كي يستفيدون منها وهذا يأتي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة والمطورة، خلال الفقرات التالية نوضح لكم ما يسير الآن وموعد نتائج السادس الاعدادي العراق 2024.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2024

يتم رفع نتائج طلاب السادس الاعدادي بنظام سري جديد حسب الاسم والمحافظة والرقم الامتحاني لتسهيل الامور على الطلاب وتوفيراً في الوقت مراعاة فترة الترقب وانتظار النتائج وهذا ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، والآن عليكم اتباع الخطوات الموضحة أمامكم:.

أولاً التوجه بالدخول عبر موقع نتائجنا. أو الدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية. تحقق تسجيل الدخول. ثم إختيار نتائج السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024. قم بالتوجه إلى قائمة المحافظة وقثم بالنقر على اسم المحافظة. إدخال الرقم السري. ثم النقر على تسجيل يتم عرض النتائج بالنسبة والدرجة والتدريب على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.

موعد صدور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024

خلال أيام قليلة من المتوقع ان تظهر نتائج السادس الاعدادي لعموم محافظات العراق، واليوم بدأ المدارس في تسليم الطلاب الرقم السري الذين يحصلون من خلال على النتائج إلكترونياً، لأن الوزارة غيرت النظام بدلاً من الكشف عن النتائج pdf وهذا الامر يزعج الكثير من الطلاب، أصبحت النتيجة تتم بسرية تامة ولا يمكن الا للطالب أو ولي الأمر معرفة النتيجة والدرجات وهذا جاء بعد دراسة من وزارة التربية والتعليم للحفاظ على خصوصية الطلاب.