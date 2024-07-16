“استعلم الآن” رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024…. والشروط اللازمة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024، التي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق، وأكدت الوزارة إلى أنها تلقت عدد كبير من طلبات المواطنين للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وأن الكشوفات المتاحة أمام المواطنين الآن هي التي تم قبولها وانطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الأسماء تباعاً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الإستعلام والشروط المطلوبة ….. فتابعونا .

رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رابط أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وعدم ذهابهم إلى المكاتب وتعرضهم للإزدحام والتكدس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام، وإليكم رابط الإستعلام …

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق.

أو زيارة منصة مظلتي.

اضغط على “الرعاية الإجتماعية”.

ثم اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها .

اختر المحافظة التي يقيم بها المستعلم.

ثم اختر الوجبة المراد تحميلها.

بعد ذلك انتظر ليتم تحميل الكشوفات.

وابحث عن اسم المواطن .

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي جاءت كالتالي: