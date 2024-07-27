لولو الشطوورة.. باقة من أجمل أغاني الأطفال عبر تردد قناة وناسة 24 ساعة متواصلة بدون ملل بوش

تمكنت قناة وناسه 2024 من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث حصلت على مكانة بارزة بين قنوات الأطفال، منذ أن كانت قناة على يوتيوب قبل انتقالها إلى البث التلفزيوني يعود سبب ذلك إلى المحتوى الرائع والمتميز الذي يتناسب مع جميع الأطفال بغض النظر عن أعمارهم تساهم القناة في تعزيز مهارات الأطفال وتعلمهم الألوان والأحرف والأرقام في هذا المقال على موقع البديل، سنستعرض لكم تردد قناة وناسة لعام 2024 تابعوا هذا المقال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعد قناة وناسة من إحدى القنوات التي تهدف إلى تعليم الأطفال وتربيتهم بشكل سليم هي قناة وناسه، مما يزيد من اهتمام الآباء والأمهات بالاطلاع على التردد الجديد للقناة في عام 2024 تعد هذه القناة من القنوات التي تلعب دورًا في تعديل سلوك الأطفال من خلال المحتوى الفريد والممتع الذي تعرضه، فضلاً عن الأغاني التعليمية والترفيهية للأطفال مثل أغاني لولو وسنقدم الآن تردد قناة وناسه على جميع الأقمار الصناعية هو كما يلي:

تردد القناة على نايل سات.

التردد : 11470.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب : عمودي.

تردد قناة وناسه على عرب سات

التردد : 11270.

معدل الترميز: 27500.

و معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

الجودة : HD.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسه على التلفاز