moed.gov.sy وزارة التربية السورية… نتائج التاسع سوريا 2024 بالاسم ورقم الاكتتاب

نتائج التاسع سوريا 2024 في انتظارها الطلاب وأولياء الأمور من جميع المحافظات السورية، وهذا ما يزيد من البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات الرسمية التابعة للوزارة، طلاب التاسع قامت بتأدية الامتحانات بشكل جيد للغاية دون مواجهة أي صعوبات ولا أي شكوى، حيث أدى الطلاب المواد المقرر عليهم وفقاًُ للجدول الزمني للامتحانات داخل اللجان المركزية التي تم تأمينها من الداخل والخارج،

كما تم تطبيق بعض الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وهذه الإجراءات تساعدهم على التركيز وعدم الشعور بأي قلق أو توتر داخل اللجنة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بشن حملات لتفقد اللجان من بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمي، اليوم حان الوقت كي نكشف لكم عن أدق التفاصيل التي توصلنا إليها فيما يتعلق بموعد نتائج التاسع سوريا 2024.

نتائج التاسع سوريا 2024

بدأت امتحانات الصف التاسع سوريا للعام الدراسي 2023-2024 في السابع عشر من مايو الماضي 2024 واستمرت فترة الامتحانات حتى الثانية عشر من يونيو الماضي 2024، وقد مضى أكثر من شهر على انتهاء الامتحانات ولذلك تتابع الطلاب الاخبار أول بأول لمعرفة موعد اعلان النتائج، مما كشفت بعض المصادر الساعات الماضية أن أعمال التصحيح تم الانتهاء منها وقد حصل عدد كبير من الطلاب على الدرجة النهائية في في مادة الرياضيات، ولن يتبقى إلا رصد الدرجات، وأشارت تلك المصادر أن النتائج يتم اعتمادها نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس الموافق 18 من يوليو الجاري 2024 في مؤتمر صحفي يضم عدد كبير من قطاع التربية والتعليم.

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