تعلم كيفية تحضير ورقة اللحمة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة للحصول على وجبة لذيذة ومغذية في المنزل

تعد ورقة اللحمة واحدة من الأطباق الشهية التي تتميز بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية، يعود أصل هذا الطبق إلى المطبخ العربي التقليدي، حيث يتم تحضير اللحمة مع مجموعة من الخضروات والتوابل، ثم يتم لفها في ورق الطهي وطبخها على نار هادئة، تتيح هذه الطريقة احتفاظ اللحمة بنكهتها الطبيعية وجعلها طرية وشهية، في هذا المقال سنتعرف على كيفية تحضير ورقة اللحمة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

مكونات عمل ورقة اللحمة

سنتعرف سويا على مكونات ومقادير عمل ورقة اللحمة الشهية، وأهم تلك المكونات هي:

1 كيلوجرام من لحم البقر أو الغنم المقطع إلى مكعبات.

2 حبة بصل كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات.

2 حبة فلفل رومي مقطع.

2 حبة جزر مقطعة إلى شرائح.

1 كوب من البازلاء الخضراء.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

2 ورقة غار.

عصير ليمونة واحدة.

1/2 كوب من الماء.

طريقة تحضير ورقة اللحمة

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة، سنتعرف في هذه الخطوة على طريقة تحضير ورقة اللحمة في المنزل بكل سهولة ويسر، كالتالي: