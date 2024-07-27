تعلم كيفية تحضير ورقة اللحمة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة للحصول على وجبة لذيذة ومغذية في المنزل

تعد ورقة اللحمة واحدة من الأطباق الشهية التي تتميز بنكهتها الغنية وقيمتها الغذائية العالية، يعود أصل هذا الطبق إلى المطبخ العربي التقليدي، حيث يتم تحضير اللحمة مع مجموعة من الخضروات والتوابل، ثم يتم لفها في ورق الطهي وطبخها على نار هادئة، تتيح هذه الطريقة احتفاظ اللحمة بنكهتها الطبيعية وجعلها طرية وشهية، في هذا المقال سنتعرف على كيفية تحضير ورقة اللحمة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.
مكونات عمل ورقة اللحمة
سنتعرف سويا على مكونات ومقادير عمل ورقة اللحمة الشهية، وأهم تلك المكونات هي:
- 1 كيلوجرام من لحم البقر أو الغنم المقطع إلى مكعبات.
- 2 حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مفرومة.
- 2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات.
- 2 حبة فلفل رومي مقطع.
- 2 حبة جزر مقطعة إلى شرائح.
- 1 كوب من البازلاء الخضراء.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 1 ملعقة صغيرة من الكمون.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
- 2 ورقة غار.
- عصير ليمونة واحدة.
- 1/2 كوب من الماء.
طريقة تحضير ورقة اللحمة
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة، سنتعرف في هذه الخطوة على طريقة تحضير ورقة اللحمة في المنزل بكل سهولة ويسر، كالتالي:
- ابدئي بتقطيع البصل، الطماطم، الفلفل الرومي، والجزر إلى قطع صغيرة.
- تأكدي من تقطيع اللحمة إلى مكعبات متساوية الحجم لضمان نضجها بالتساوي.
- في وعاء كبير، اخلطي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكركم، والزعتر المجفف.
- ضعي مكعبات اللحمة في الوعاء وافركيها جيدًا بمزيج التوابل حتى تمتزج النكهات.
- سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
- أضيفي البصل والثوم إلى المقلاة وقلبي حتى يصبحا طريين وذهبيين.
- أضيفي الطماطم، الفلفل الرومي، الجزر، والبازلاء الخضراء إلى المقلاة وقلبي لمدة 5 دقائق.
- أضيفي مكعبات اللحمة المتبلة إلى المقلاة وقلبيها مع الخضروات.
- صبي الماء وعصير الليمون فوق الخليط، ثم أضيفي أوراق الغار.
- غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، حتى تنضج اللحمة تمامًا.
- قطعي ورق الطهي إلى قطع كبيرة تكفي للف اللحمة والخضروات.
- ضعي كمية من خليط اللحمة والخضروات في وسط كل قطعة من ورق الطهي، ثم لفيها بإحكام.
- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي ورق الطهي الملفوف في صينية الخبز.
- أدخلي الصينية في الفرن واتركيها لمدة 30 دقيقة.