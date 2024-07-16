تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك 2024.. شوف الأخضر بكام النهاردة!!

الجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 في البنوك شهد استقرار ملحوظ مقابل الجنيه المصري، حيث نجد أن سعر صرف الدولار مع نهاية آخر تعاملات أمس الاثنين قد تراجع أمام الجنيه في عدد كبير من البنوك مما جعل الأنظار تلتفت له ويبحث المهتمين بالأمر عن آخر سعر وصل له اليوم، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكم أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل دقيق فتابعونا لمعرفة آخر التطورات

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية 2024

لا شك أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يتغير ويختلف في كل بنك، كما يلي:

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء بلغ 47.86 جنيه، وسعر البيع 47.96 جنيه.

بنك مصر: سعر الشراء بلغ 47.84 جنيه وسعر البيع: 47.94 جنيه.

بنك القاهرة: بلغ سعر الشراء 47.90 جنيه و سعر البيع 48 جنيه.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الشراء 47.87 جنيه وسعر البيع 47.97 جنيه.

بنك البركة: سجل 47.80 جنيه للشراء، أما البيع 47.90 جنيه.

بنك قناة السويس: سجل قيمة 47.80 جنيه للشراء، أما سعر البيع 47.90 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدولار 47.80 جنيه أما سعر البيع فبلغ 47.90 جنيه.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.79 جنيه أما سعر البيع بلغ 47.89 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: سجل لعملية الشراء 47.90 جنيه وعملية البيع سجل 48 جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

بناء على آخر تطورات سعر الدولار نجد أن مصرف أبو ظبي الإسلامي حدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فبلغ للشراء 47.90 جنيه أما البيع فقد سجل 48 جنيه.