“هنـــا” خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي + الشروط المطلوبة بالتفصيل عبر www.social.gov.tn

العديد من الأشخاص الآن يتساءلون عن كل ما يخص منحه 300 دينار تونس من حيث خطوات التسجيل وايضا الشروط التي من الضروري توافرها للحصول على تلك المنحة والاستفادة منها ومن الجدير بالذكر أن الشؤون الاجتماعية بتونس قدمت الكثير من برامج الدعم لجميع الأشخاص المتواجدين بها، لكي تساعدهم على العيش حياة كريمة وأوضحت الشروط اللازمة للحصول على منحة 300 دينار تونسي والخطوات اللازمة ايضا للتسجيل للاستفادة من تلك المنحة وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل.
خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي
لكي تستطيع التسجيل في منحة 300 دينار تونس يتوجب عليك ان تتبع الخطوات التالية:
- عليك أن تذهب لموقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن طريق النقر على هذا الرابط
- بعد ذلك عليك أن تنتقل للصفحه الرئيسيه بعدها عليك ان تضغط على زر الخدمات الإلكترونية
- بعد ذلك عليك أن تضغط على خيار التسجيل في منحه 300 دينار
- بعدها يتوجب عليك ان تدخل البيانات اللازمة المتعلقة بك بصورة صحيحة
- يتوجب عليك بعد ذلك أن ترفق كل الأوراق والوثائق اللازمة
- عليك الموافقة على الشروط والأحكام عليك الضغط على زر ارسال الطلب
شروط منحة 300 دينار تونسي
لابد من التنويه بأن هناك شروط ضرورية في المواطن الراغب في تلقي 300 دينار تونس فمن بين تلك الشروط والمعايير الضرورية واللازمة جميع ما يلي:
- لابد على مقدم الطلب ان يكون حامل للجنسيه التونسية.
- لابد على مقدم الطلب أن يكون مقيم بشكل دائم في تونس
- لابد على مقدم الطلب ألا يتخطى القيمه الخاصه براتبه الشهري يعني 180 دينار
- كذلك انه ينبغي ان يكون المواطن الراغب في تلقي منحة 300 دينار من ضمن الفئات المستحقة