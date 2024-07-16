الان.. نتائج البكالوريا في الجزائر 2024 بالدرجات

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج البكالوريا في مختلف ولايات الجزائر، حتى أن هذه المرحلة تضم عدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في التعرف على نتائجهم والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وعليه فإنه تقدم لاختبارات هذه المرحلة الدراسية نحو 862 ألف طالب وطالبة، وعلى ذلك سنكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة باستخراج النتائج، بحيث يتعرف عليها الجميع.

خطوات استخراج نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في خانة تسجيل الدخول.

ليتم اختيار مرحلة البكالوريا بالجزائر.

تحديد الولاية المقيم بها الطالب.

ومن ثم يتم النقر على أيقونة “عرض”.

وفي النهاية يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

أوضحت وزارة التربية الوطنية، أن موعد ظهور نتائج البكالوريا سيوافق يوم 20 يوليو 2024، خاصة بعد انتهاء فترة الامتحانات التي دامت لأكثر من 3 أسابيع متتالية، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت لفترة من الوقت والبدء كذلك في مرحلة رصد الدرجات التي جاءت بكل دقة ووضوح، لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه من الدرجات في هذه المرحلة، ثم تأتي مرحلة اعتماد النتائج، والعمل على رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة.