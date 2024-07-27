أغاني لولو الزنانة طول اليوم.. تردد قناة وناسة بيبي Wanasah Baby 2024 بأعلى جودة HD

أصبح من السهل الآن التوصل إلى تردد قناة وناسة بيبي من خلال البحث عبر شبكة الإنترنت، وذلك لتنزيل تلك القناة التي تعد من أبرز قنوات الأطفال بوقتنا الحالي، وذلك لشهرتها بشخصية كرتونية تُدعى لولو، بجانب محتوى القناة الفريد الذي يُقدم بأعلى جودة HD، وكان أول ظهور لتلك القناة منذ عام 2007 ومنذ ذلك الوقت استطاعت تجميع قاعدة جماهيرية كبيرة جداً في الوطن العربي.

تردد قناة وناسة بيبي

يُمكن الوصول إلى تردد قناة وناسة بيبي ومن ثم تنزيل القناة عبر جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز، وذلك لمتابعة أهم وأبرز برامج وأغاني تلك القناة، ويمكن التوصل لذلك التردد عبر التالي من نقاط:

تردد قناة وناسة على النايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

أناشيد وأغاني قناة وناسة بيبي

إن تردد قناة وناسة بيبي يُمَكن متابعي تلك القناة الشهيرة من متابعة أهم وأبرز أناشيدها وبرامجها، بالتحديد أناشيد وأغاني شخصية لولو الكرتونية، ويُمكن التعرف على أبرز ما تقدمه قناة وناسة بيبي من خلال مطالعة ما يلي من نقاط:

ميدو بيلعب بالكبريت.

القطة قطة كيوت.

لولو الشطورة ما في مني.

ماذا تشتري لولو من المول.

شو بقولوا الحيوانات يا لولو.

أنا عايزة ماما.

ليكا أختي الغيورة.

الارنب والثعلب.

ضبط تردد قناة وناسة على التلفاز

يمكن ضبط تردد قناة وناسة بيبي على التلفاز من خلال اتباع التالي: