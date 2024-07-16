موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر حقيقة أم شائعة التعليم توضح حقيقة هذا الأمر

مع اقترابنا من موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر، يعود الاهتمام تحضيرات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لفصل دراسي مليء بالفرص والتحديات كما تعتبر هذه الفترة فرصة الاستعداد أنفسهم لمواجهة التحديات الأكاديمية بإيجابية واستعداد تام، حيث يتطلعون إلى اكتساب المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمستقبلهم و يعمل المعلمون و الإداريون على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، وفي المقال سنقدم لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر
خلال الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر المقبل فإليكم جميع التفاصيل:
- نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد.
- أكد المصدر المسؤول بالوزارة أنه لم يتم تحديد تواريخ رسمية إلا بعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث يتم مناقشة والاتفاق على الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد.
العام الدراسي الجديد معلومات موثوقة ونفي للشائعات
يوجد بعض المعلومات الموثوقة تم إصدارها والشائعات أيضا قبل الاطلاع على موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر يكون كالآتي:
- أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول والثاني لم يتم تحديد عدد الأيام بعد لكل فصل دراسي.
- مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية التواريخ الرسمية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
- موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 لم يتم تحديد الموعد النهائي بعد.
- موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2025 حيث التواريخ الرسمية للدبلومات الفنية لم تصدر لهذا الوقت.
- الشائعات حول تحديد حضور الطلاب 3 أيام فقط في الأسبوع داخل المدرسة حيث تم تداولها على موقع فيسبوك تدعي صدور قرار رسمي بهذا الشأن.
- المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد أنه لم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص ولا توجد خطط لتطبيق التعليم المدمج في المدارس.
- حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الأطراف من تداول الأخبار غير الرسمية والاعتماد فقط على البيانات الرسمية المعلنة من الوزارة.