موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر حقيقة أم شائعة التعليم توضح حقيقة هذا الأمر

مع اقترابنا من موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر، يعود الاهتمام تحضيرات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لفصل دراسي مليء بالفرص والتحديات كما تعتبر هذه الفترة فرصة الاستعداد أنفسهم لمواجهة التحديات الأكاديمية بإيجابية واستعداد تام، حيث يتطلعون إلى اكتساب المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمستقبلهم و يعمل المعلمون و الإداريون على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة، وفي المقال سنقدم لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر

خلال الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر المقبل فإليكم جميع التفاصيل:

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد.

أكد المصدر المسؤول بالوزارة أنه لم يتم تحديد تواريخ رسمية إلا بعد عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث يتم مناقشة والاتفاق على الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد.

العام الدراسي الجديد معلومات موثوقة ونفي للشائعات

يوجد بعض المعلومات الموثوقة تم إصدارها والشائعات أيضا قبل الاطلاع على موعد بدء العام الدراسي الجديد 28 سبتمبر يكون كالآتي: