«شغال» رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عبر مظلتي

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقعها الرسمي، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن المقبولين إلكترونياً، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين، ولقد أطلقت الوزارة هذا البرنامج لخدمة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وحتى تضمن الهيئة المختصة من وصول الدعم المادي إلى مستحقيه وضعت مجموعة من الشروط والضوابط، إذ وفقاً لها يتم رفض أو قبول الطلب.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بجميع المحافظات، وذلك عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، ولقد يعد هذا البرنامج من أفضل البرامج التنموية التي حرصت الدولة على تدشينها، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المحتاجة، وتتمثل خطوات الاستعلام عن المقبولين بالرعاية الاجتماعية في النقاط الآتية:

الولوج إلى منصة مظلتي الرقمية مباشرة عبر هذا الرابط .

الضغط على تبويب الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على خانة الاستعلام.

الانتظار قليلاً حتى عرض نتيجة الطلب الذي تم تسجيله على المنصة سابقاً.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من معاش الرعاية الاجتماعية الشهري لابد من توافر الشروط والضوابط التي حددتها الوزارة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: