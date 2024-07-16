من كام السنادي؟؟ توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية المتاحة ـ اعرف قبل اي حد

شهدت معدلات البحث خلال الأيام الماضية ارتفاع كبير عن المؤشرات الأولية وتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لنظام 3 سنوات وكذلك 5 سنوات، فمن خلال تلك المؤشرات يتمكن الطالب من التأكد من قدرته على الالتحاق بكلية التجارة أو بعض المعاهد أم لا، كما تكشف لهم الفرص المتاحة الخاصة بالسوق العملية والأكاديمية.
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
طبقاً لتوقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 يتمكن خريجي الدبلوم الفني الصناعي الالتحاق بكليات الهندسة، بينما يستطيع خريجي الدبلوم التجاري من دخول كلية التجارة ومعاهد التكنولوجيا وكذلك الحاسبات والمعلومات، كما توفر لهم فرص الالتحاق بالمعهد العالي الخاص بالسياحة والفنادق بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بصفوف كليات الدراسات النوعية بنزلة البطران في الجيزة، حيث يستطيع خريجي الدبلوم الزراعي من الالتحاق بكلية الزراعة، وكليات الحقوق وذلك بالنسبة إلى خريجي المعاهد الفنية شعبة قانون.
مؤشرات الدبلومات الفنية لعام 2025
وفقاً لمصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم فإن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام ستكون مرتفعة بنسبة ضئيلة عن العام السابق، كما أن نظام الدراسة بتلك المعاهد أو الكليات سيتم إتاحتها بنظامي الانتظام والانتساب أيضاً، ومن الجدير بالذكر أن جميع تلك الكليات لا يمكن الانضمام إلى صفوفها قبل اجتياز اختبارات القبول المحددة لكل جامعة ومعهد، وفيما يلي التفاصيل:
- تأتي مؤشرات التنسيق للالتحاق بكليات الهندسة والعلوم الإدارية بنحو 1% إلى 0.5%.
- تنسيق كليات هندسة دمنهور 97.5%.
- تنسيق هندسة السويس 97.2%.
- بينما جاء مؤشر تنسيق هندسة كفر الشيخ نحو 96.6%.
- تنسيق هندسة القاهرة نحو 96.90%.
- جاء تنسيق كلية هندسة بنها نحو 96.60%.
- كذلك بلغ تنسيق هندسة حلوان نخو 96.63%.
- بلغ تنسيق هندسة الإسكندرية 96.42%.
- وصل تنسيق كلية هندسة عين شمس نحو 96.11%.
- جاء مؤشر تنسيق كلية هندسة السويس 96.50%.
- بينما بلغ هندسة الزقازيق نحو 96.17%.
- جاء تنسيق كليات الهندسة جامعة أسيوط نحو 96.90%.