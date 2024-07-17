«مش هتقدر تغمض عنيك» استمتع الآن بمشاهدة الأفلام الحصرية تردد روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد روتانا سينما الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد إعلان الهيئة المختصة بتعديل وتغيير بعض الإحداثيات، حيث تحرص إدارة القناة على تقديم الأفلام بجودة عالية وبإشارة قوية للمشاهدين، ولقد تعد هذه القناة من أشهر القنوات العربية التي تختص بعرض الأفلام المتنوعة على مدار اليوم، حيث تعرض الأعمال الحصرية والقديمة بشكل متتابع.
تثبيت تردد روتانا سينما الجديد 2024
يتاح الآن تثبيت تردد روتانا سينما الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بكل سهولة، فلقد استطاعت هذه القناة من تحقيق النجاح في بث الأفلام العربية طوال اليوم، كما تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الوطن العربي كله، ومن أهم ما تمتاز به قناة روتانا سينما هو إعلاناتها القصيرة التي لا تتجاوز الـ 5 دقائق، وبعرضها الأفلام الجديدة ذات العرض الأول باستمرار، وذلك جعل المتابعين يرغبون في مواصلة المشاهدة، وإضافة إلى ذلك فإن معظم الأفلام التي تبثها مناسبة للأطفال وللكبار، ولمشاهدة تلك الأعمال الدرامية والرومانسية وحتى الكوميدية بدون توقف ثبت التردد التالي:
|اسم القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|جودة القناة
|روتانا سينما
|نايل سات
|12226
|27500
|5/6
|أفقي
|hd
|Rotana Cinema
|عرب سات
|11843
|27500
|3/4
|عمودي
|SD
خطوات استقبال تردد قناة روتانا سينما على الرسيفر
بكل سهولة يمكنك الآن ضبط تردد قنوات روتانا سينما على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ففي غصون بضع ثوان ستتمكن من إجراء ذلك، وإليك التفاصيل:
- النقر على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد.
- اختيار اسم القمر الصناعي المراد تحميل القناة عليه.
- تحديد أيقونة الترددات.
- إدخال إحداثيات القناة بصورة صحيحة.
- الضغط على خانة بحث.
- لا تنسى النقر على خانة حفظ التغييرات.
اهم ما تتميز به قناة روتانا سينما
- من مميزات القناة أنها تهتم بالمستوى الذي تقوم بعرضه للمشاهدين.
- كما أنها من القنوات المحببة لدى أغلب المشاهدين في جميع الدول العربية.
- يحرص كثير من المشاهدين على متابعة قناة روتانا سينما وهذا لمتابعة ما تقوم بعرضه من أفلام شيقة وممتعة للمشاهدين.
- يمكنك متابعة القناة بكل سهولة من خلال ضبط إشارة التردد بسهولة كما وضحنا سابقا.
- تقوم القناة بعرض باقة كبيرة من الأفلام المصرية الأمتعة والتي نذكر منها فيلم خليج نعمة، كابتن هيما، فيلم اللى بالي بالك.
- وأيضا تقدم أفلام أخرى منها ( فيلم قلب الأسد، فيلم الوجعاني، فيلم من دون رقابة، فيلم نور عيني، فيلم الباشا تلميذ).