«مش هتقدر تغمض عنيك» استمتع الآن بمشاهدة الأفلام الحصرية تردد روتانا سينما الجديد 2024 على النايل سات

ازداد البحث في الآونة الأخيرة عن تردد روتانا سينما الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد إعلان الهيئة المختصة بتعديل وتغيير بعض الإحداثيات، حيث تحرص إدارة القناة على تقديم الأفلام بجودة عالية وبإشارة قوية للمشاهدين، ولقد تعد هذه القناة من أشهر القنوات العربية التي تختص بعرض الأفلام المتنوعة على مدار اليوم، حيث تعرض الأعمال الحصرية والقديمة بشكل متتابع.

تثبيت تردد روتانا سينما الجديد 2024

يتاح الآن تثبيت تردد روتانا سينما الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بكل سهولة، فلقد استطاعت هذه القناة من تحقيق النجاح في بث الأفلام العربية طوال اليوم، كما تمكنت من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الوطن العربي كله، ومن أهم ما تمتاز به قناة روتانا سينما هو إعلاناتها القصيرة التي لا تتجاوز الـ 5 دقائق، وبعرضها الأفلام الجديدة ذات العرض الأول باستمرار، وذلك جعل المتابعين يرغبون في مواصلة المشاهدة، وإضافة إلى ذلك فإن معظم الأفلام التي تبثها مناسبة للأطفال وللكبار، ولمشاهدة تلك الأعمال الدرامية والرومانسية وحتى الكوميدية بدون توقف ثبت التردد التالي:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب جودة القناة روتانا سينما نايل سات 12226 27500 5/6 أفقي hd Rotana Cinema عرب سات 11843 27500 3/4 عمودي SD

خطوات استقبال تردد قناة روتانا سينما على الرسيفر

بكل سهولة يمكنك الآن ضبط تردد قنوات روتانا سينما على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، ففي غصون بضع ثوان ستتمكن من إجراء ذلك، وإليك التفاصيل:

النقر على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم عن بعد.

اختيار اسم القمر الصناعي المراد تحميل القناة عليه.

تحديد أيقونة الترددات.

إدخال إحداثيات القناة بصورة صحيحة.

الضغط على خانة بحث.

لا تنسى النقر على خانة حفظ التغييرات.

اهم ما تتميز به قناة روتانا سينما