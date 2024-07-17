شوكت على mlazemna … نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات بالكود السري

بدأ العد التنازلي لاعلان نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول، حيث أكدت وزارة التربية الانتهاء من مراحل التصحيح وتجميع الدرجات، من المتوقع أن يعلن الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية قريبا عن النتائج النهائية للامتحانات الادبي والعلمي، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج عبر منصة الوزارة المخصصة،حيث يمكنهم رفع النتيجة والاستعلام عنها باستخدام الرقم السري الخاص بهم.

بالإضافة إلى ذلك ستتوفر النتائج أيضًا على موقع نتائجنا الغير رسمي، حيث يمكن للطلاب تحميلها على أجهزتهم بصيغة PDF، هذا التنظيم يهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى النتائج وتقديمها بشكل سلس وفعال لكافة الطلاب وأولياء الأمور في العراق.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول

من المتوقع أن تشهد نسبة النجاح بين طلاب المرحلة الأخيرة من التعليم الأساسي ارتفاعاً خلال العام الحالي مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفقا للتوقعات الرسمية، أوضحت وزارة التربية أن امتحانات هذا العام لم تكن صعبة، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع نسب النجاح تأكيدا على ذلك أشار بعض الطلاب إلى نسبة النجاح المرتقبة بعد الانتهاء من الامتحانات.

من المنتظر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي العراق 2024 الدور الأول لكافة المحافظات خلال الأسبوع المقبل أو في بداية شهر أغسطس القادم، حيث أنجزت عمليات الفحص والتدقيق بشكل كبير هذا التوقيت المتوقع، يسعى لتزويد الطلاب وأولياء الأمور بالفرصة للحصول على النتائج بسرعة ودقة.

لينك نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا 2024 الدور الأول

للطلاب الراغبين في الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الأساسي سواء كانت أدبيّة أو علميّة يتوفر الخيار لهم باتباع خطوات بسيطة عبر موقع “نتائجنا mlazm يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائجهم:

الدخول إلى موقع نتائجنا. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب. النقر على أيقونة التنزيل الموجودة بجانب اسم المحافظة. اختيار مركز “نتائجنا” لتحميل النتائج. تحميل الملفات المتاحة بعد تحديد اسم المدرسة. البحث عن نتيجة الطالب باستخدام الرقم الامتحاني أو الاسم.

هذه الخطوات تساعد الطلاب في الحصول السريع والمباشر على نتائجهم بدقة وسهولة، وتسهم في تسريع عملية استلام الشهادات وتسهيل الإجراءات التعليمية للطلاب وأولياء أمورهم.