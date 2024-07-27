حج القرعة بسهولة … طريقة التسجيل لحج القرعة فى المغرب 2025 وأهم الشروط

بعد أن زادت عمليات البحث من المتقدمين لقرعة الحج فى العراق ورغبتهم في التأكد من قبولهم أو رفضهم؛ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب عن إمكانية الاستفسار بشأن نتائج قرعة الحج لموسم 1446 هـ 2024 م وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وقد أكدت الوزارة أن اختيار الفائزين يعتمد على مدى توافر الشروط المحددة للقبول فى قرعة الحج لدى المتقدمين.

طريقة التسجيل فى قرعة الحج 2025 فى المغرب.

يتطلع العديد من الناس إلى أداء مناسك الحج، ولذلك يسأل الكثير من أهل المغرب عن طريقة التسجيل في قرعة الحج الخاصة بالمغرب لعام 2025 ،وطريقة التقديم كالتالى .

زيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية .

اضغط على زر تسجيل الدخول ، وبعد ذلك أدخل المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك، قم بإدخال المعلومات في مكانها المحدد بشكل دقيق،

انتقل إلى رمز سحب الحج الموجود على الصفحة الرئيسية.

وإذا حالفك الحط ستتلقى رسالة على هاتفك تفيد بأنك قد فزت في قرعة الحج.

شروط التسجيل في قرعة الحج في المغرب لعام 2025.

وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مجموعة من المتطلبات الضرورية لإجراء تسجيل قرعة الحج لعام 2024، ومن أبرز هذه المتطلبات والشروط: