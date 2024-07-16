«حدثها الآن» إليك تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024 الجديد بإشارة قوية وجودة hd

يتاح الآن استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024 وعرب سات بجودة عالية للاستمتاع بأجدد وأجمل أغاني الأطفال طوال اليوم بدون ملل، حيث تتمتع قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي بأكمله، فمنذ إطلاقها وهي تعد القناة الأولى المختصة بعرض أغاني الأطفال والبرامج القصيرة، والتي تهدف أجمعها إلى غرس القيم الأخلاقية وزرع العادات والتقاليد العربية في الطفل العربي بصورة سلسة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024

قامت الهيئة المختصة بإدارة قنوات الأطفال بنشر تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات 2024 بإشارة قوية بدون تشويش عبر موقعها، حيث تحرص الإدارة على تغيير الإحداثيات بشكل مستمر من أجل ضمان تقديم الخدمة بمستوى عالي يليق بجمهورها، وتختص هذه القناة بعرض الأغاني والأناشيد الوطنية على مدار 24 ساعة بدون أي فواصل إعلانية، ولقد اشتهرت القناة بأغاني الطفلة جنى مقداد والتي اشتهرت بأغنية ماما جابت بيبي وأغنية جننتوني، فعند تثبيت التردد تضمن لك القناة تسلية طفلك، وفيما يلي التردد:

القمر الصناعي نايل سات اسم القناة طيور الجنة التردد 11258 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 رمز الاستقطاب أفقي جودة القناة HD

تخلص من زن طفلك وثبت الآن تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات:

اسم القناة طيور الجنة القمر الصناعي عرب سات التردد 11274 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 رمز الاستقطاب عمودي جودة القناة HD

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة على الرسيفر

تنقل قناة طيور الجنة أغاني الأطفال الشيقة التي تتناسب من عمر 2-12 سنة، حيث يتم اختيار كلمات الأغاني ومحتوى البرنامج بعناية وحرص شديد، لذلك تعتبر هذه القناة هي الأشهر على مستوى الوطن العربي، وفيما يلي خطوات ضبط التردد: