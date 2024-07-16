صيام يوم عاشوراء 2024.. ادعية مكتوبة اللهم اغفر لنا وارحمنا

يشعر العديد من المسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم بالاهتمام الكبير بمعرفة موعد صيام يوم عاشوراء 2024 لاستغلال فضل هذا اليوم العظيم الذي يكفر خطايا العام السابق بإذن الله تعالى، تزايدت الاستفسارات بشأن تحديد موعد يوم عاشوراء خاصة مع بداية شهر محرم من السنة الهجرية الجديدة، يظهر اهتمام كبير من قِبل المسلمين بصيام يوم عاشوراء ويوم التاسوعاء سويا.

صيام يوم عاشوراء 2024

يوافق يوم التاسوعاء أمس الاثنين الموافق 15 يوليو 2024م، ويأتيصيام يوم عاشوراء 2024 الثلاثاء الموافق 16 يوليو، أكد الفقهاء وعلماء الدين على أهمية صيام يومي التاسوعاء وعاشوراء، حيث يعتبر صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وله فضل عظيم يكفر فيه ذنوب سنة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى، لذا يشجَّع على اغتنام فضل هذا اليوم العظيم والحرص على الصيام وزيادة العبادات الصالحة خلاله مع تجنب أي أعمال قد تغضب الله عز وجل.

أدعية يوم عاشوراء 2024

في يوم عاشوراء لعام 2024 يمكن للمسلمين أن يتلقوا بالدعاء والأدعية المناسبة لهذا اليوم العظيم من الأدعية التي يمكن أن تُقال في يوم عاشوراء:

دعاء استغفار وتوبة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني.

دعاء الرزق والبركة: اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب واجعل لنا في كل خطوة قدراً.

دعاء الصحة والعافية: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

دعاء للمغفرة والرحمة: اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من المتطهرين.

دعاء للسلامة والأمان: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً.

دعاء للأهل والمحبين: اللهم اجعل حياتنا كلها طاعة ورضا ولا تجعل فيها إلا ما يرضيك عنا.

تلك الأدعية تعبر عن الاستغفار، الرجاء، الحب، السلام و النعمة التي نطلبها من الله في هذا اليوم المبارك.