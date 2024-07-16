سارع وأحجز الآن .. رابط استمارة الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة 2024 في العراق بخطوات بسيطة عبر nid-moi.gov.iq

نقدم رابط حجز إلكتروني للبطاقة الوطنية في العراق، حيث فتحت الجهات المعنية في وزارة الداخلية الحجز للبطاقة الوطنية، لتسهيل عملية استخراج البطاقة عبر الإنترنت لجميع المواطنين، وفيما يلي شرح لكيفية حجز البطاقة بسرعة عبر الهاتف.

حجز إلكتروني للبطاقة الوطنية العراقية

أعلنت وزارة الداخلية أنه يمكن لجميع المواطنين التسجيل عبر الرابط الإلكتروني لمساعدة من يرغب في إصدار أو استخراج بطاقة الهوية الوطنية العراقية بطريقة إلكترونية، حيث تعتبر هذه البطاقة واحدة من أهم الوثائق الرسمية التي يجب أن يحملها كل مواطن عراقي، حيث يتم تدوين جميع بياناته الشخصية باللغتين العربية والكردية.

الحجز الإلكتروني للحصول على بطاقة الهوية الوطنية في العراق لعام 2024

يمكن البدء في طلب واستخراج بطاقة الهوية الوطنية العراقية بسهولة عند اتباع جميع الخطوات المطلوبة، وسنوضح هذه الخطوات بالتفصيل فيما يلي:

يجب أولاً زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

يمكن التنقل إلى قسم الخدمات ثم النقر على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة.

تتجه نحو ملء الاستمارة الإلكترونية للحجز للبطاقة، ثم تقوم بتسجيل جميع البيانات داخل الاستمارة.

يمكنك أن تعود بعد ذلك إلى الموقع.

حدد الموعد الخاص باستلام البطاقة.

تكتب كل البيانات وأهمها رقم الجوال.

الضغط على الزر انتهاء.

شروط حجز البطاقات العراقية الموحدة

كما اعلنت الوزارة عن بعض الشروط الهامة، تتمثل فيما يلي: