برابط مباشر .. الإستعلام عن غرامات المرور العامة 2024 الرقم الألماني عبر “منصة أور”

أعلنت الإدارة العامة لمرور العراق عن قيمة غرامات المرور العامة المعتمدة لعام 2024، حيث ان قيمة الغرامات تعتمد على نوع المخالفة، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني الجديد لعام 2024 برابط رسمي.

غرامات المرور العامة بالرقم الألماني الجديد لعام 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن توفير رابط إلكتروني يمكن للسائقين ومالكي السيارات من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة وسرعة، بواسطة الخطوات الآتية:

حتى يتمكن الشخص الراغب في الاستعلام من البدء، يجب عليه التسجيل في بوابة غرامات المرور الإلكترونية عن طريق الدخول إلى موقع أور الرسمي.

ثم، يجب على المواطن النقر على كلمة “غرامات المرور” التي تظهر أمامه.

يجب عليك أن تقوم بإدخال رقم سيارتك كخطوة ثالثة.

ومن ثم يجب ان يتم النقر على خانة بحث.

ثم ستعرض لك جميع مخالفات المرور الخاصة بالسيارة.

عندما تحصل على الرقم الألماني، اذهب إلى أقرب قسم مرور.

قيمة الغرامات المرورية العامة في ألمانيا عام 2024.

يتم فرض غرامة قيمتها 2500 دينار عراقي على من لا يرتدي حزام الأمان أثناء القيادة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار عراقي عند عدم الامتثال لقوانين المرور.

يتم تغريم من يتم ضبطه وهو يقود تحت تأثير الكحول بمبلغ 1000 دينار عراقي.

عندما يخالف الشخص قوانين المرور، سيتم تفرض عليه غرامة تصل إلى 5000 دينار عراقي.

خطوات سداد غرامات المرور العامة