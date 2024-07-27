طريقة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية وخطوات التجديد عبر نظام أبشر الإلكتروني

تعد الهوية الوطنية من أهم الأشياء التي يجب أن يمتلكها كل شخص حيث يتم استخدامها في أوقات كثيرة وفي المعاملات الحكومية ولذلك يحتاجها جميع الأشخاص، ويبحث الكثير منهم عن خطوات وطريقة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية ويتم ذلك من خلال منصة أبشر حيث إنها من المنصات التي تم طرحها من أجل مساعدة المواطنين وهناك أوراق يجب تقديمها من أجل تفعيل الهوية الوطنية.

طريقة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

يرغب الكثير من الأشخاص في تلك الفترة في تفعيل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم حيث يتم استخدامها في الكثير من المعاملات الحكومية وهي هامة للغاية ويتم تفعيلها عن طريق منصة أبشر الإلكترونية حيث إنها من المنصات الهامة التي قامت الحكومة بطرحها من أجل توفير الجهد على المواطنين، ويمكن القيام بتفعيل بطاقة الهوية الوطنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك قم بالضغط على أبشر أفراد وقم بتسجيل الدخول.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة خدمات الأحوال المدنية.

وبعد ذلك اضغط على الهوية الوطنية ومنها على تفعيل الهوية الوطنية.

ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة ثم اضغط على أيقونة تفعيل.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1446

عند انتهاء صلاحية بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن يجب أن يقوم المواطن بتجديد البطاقة الخاصة به حيث عند عدم القيام بتجديدها سوف يتعرض الشخص لغرامه مالية ويستطيع المواطنين القيام بتجديد بطاقة الهوية الوطنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، ومن خلال اتباع الخطوات التالية: