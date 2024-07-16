“اللهم اجعلها ليلة تحقيق الأمنيات” أدعية يوم عاشوراء 2024 – 1446 مكتوبه ومستجابة بإذن الله

جموع المسلمين في العالم العربي بل حول العالم كله الآن يبحثون عن أدعية يوم عاشوراء 2024، ذلك اليوم المبارك الذي تُقبل فيه الدعوات، حيث استجاب الله عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام في هذا اليوم حاجته كلها فقال عز وجل {قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ}، ولذلك فالجميع يكثف الدعاء بهذا اليوم العظيم لعل الله يتقبل ويقضي حاجتنا أجمعين، وإليكم مجموعة من أفضل الأدعية لأهل السنة في هذا اليوم.

أدعية يوم عاشوراء 2024

نقدم لكم الآن مجموعة من أفضل أدعية يوم عاشوراء 2024 – 1446 لعلها تكون مستجابه بإذن الله وتحقق ما نأمله جميعاً، رددها طوال اليوم:-

اللهم إنّا نسألك في فجر يوم عاشوراء، أن تجعلنا ممن يسرت له أمره، وأصلحت قلبه وغفرت ذنبه ، وعفوت عنه وسترت عيبه ، اللهم فرِّج همومنا، واصلح حالنا، واجبر كسرنا، وانصرنا على من ظلمنا، وابعد عنّا العجز ، ربنا ارزقنا قدَراً جميلاً، ورزقاً واسعاً، ودعوة مستجابة، واكتب لنا خشيتك في السِرِّ والعلن، واكتب لنا التوفيق لما تُحِب وترضى، اللهّم زدنا نوراً في الوجه، وسعةً في الرزق، ومحبةً في قلوب خلقك، واجعلنا من الذاكرين المستغفرين.

اللهم آتنا سؤالنا إنك على كل شي قدير.

اللهم اجعلها ليلة المعجزات، ليلة تحقيق الأحلام، والعتق من النار، ليلة إجابة الدعوات، ليلة البشارات، ليلة نبكي فيها من أجل فرحة أنتظرناها طويلًا، ليلة التوبة والهداية، ليلة القرب من الله.

اللهم احفظ فيها عائلتي من كل شر وسوء، وحاوطهم بلطفك وأمنك، وبالصحة والعافية، وأرحم من هم غابوا عنا، وأجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم طمئني وأسعدني وقربني منك قرب المحب لا قرب المحتاج.

أدعوك في ليلة عاشوراء وكلي يقين يا أكرم من سُئِل، أن تجعلني من الذين نالوا ما تمنوا، وأن تطيّب خاطري بما يسرّني، وأن تكن معي في كل خطوة بحياتي فلا حول لي ولا قوة إلا بك.

أدعوك أن تمُرّ الأيام على قلبي خفيفة، وألا تؤذيني أفكاري، ياربّ ارزقني الرضا بكل أمرٍ مُقَدَّر لي، وهَبني طاقةً بها أعيش، ومغفرةً بها أطمئن، ورضًا به يسكن قلبي ويهدأ، وأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

دعاء عاشوراء مكتوب كامل

كما يبحث الجميع عن دعاء عاشوراء مكتوب كامل لترديده طوال اليوم:-