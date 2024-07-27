“سجل هالحين من هنا “.. رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق وأهم الشروط المطلوبة للقبول وموعد التقديم

رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق، قامت الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة في العراق بالإعلان عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2025، كما أعلنت الهيئة عن الضوابط والشروط التي وضعتها من أجل التسجيل في قرعة الحج 2025 لذلك فان البحث يزداد عن التسجيل في القرعة وما هي الضوابط والشروط المطلوبة حتى يتمكن المواطنين من التسجيل في قرعة الحج للعام الجديد 2025 وهذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق

يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج أن يقوموا بالتسجيل في قرعة الحج 2025 وذلك عبر الرابط المخصص من الهيئة العليا للشؤون الحج والعمرة hajj.gov.iq والقيام باتباع الخطوات التاليه:

أولا على الراغب في التسجيل أن يقوم بالدخول الى موقع الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة ويمكن الدخول إليه بشكل مباشر من هنا .

ومن ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل.

من قائمة الخدمات الرئيسية ستقوم بالضغط على خيار خدمة التسجيل في قرعة الحج والعمرة.

تنتقل بعد ذلك الى نافذة التحقق من الهوية بالإجابة على الأسئلة المطلوبة.

لتظهر لك نافذة بمجموعة من الشروط والأحكام تقوم بقراءتها جيدا ومن ثم الموافقة عليها.

مراجعة البيانات التي تم إدخالها والتأكد من صحتها.

ومن ثم يتم الضغط على تسجيل.

تتلقى رسالة على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله توضح النجاح في عملية التسجيل.

شروط وضوابط سحب قرعة الحج لعام 2025 في العراق

أعلنت الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة عن مجموعة من الشروط والضوابط على الراغبين في سحب قرعة الحج لعام 2025 في العراق وقد جاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

اولا ان يكون المتقدم عراقي الجنسية.

الإقامة الدائمة بشكل دائم على أراضي العراق.

عمر المتقدم لابد أن يكون أكبر من 18 عام.

ألا يكون الشخص المتقدم قد أدى فريضة الحج وذلك بأي صفة كانت سواء كان أداري أو موظف أو غيرها من الصفات .

أن يتمتع المتقدم بالصحة الجسدية والبدنية والنفسية ويتم إثبات ذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه .

لا يجوز للمتقدمين أن يقوموا بالتسجيل أكثر من مرة، والمسجلين بشكل متكرر سيتم حذفهم.

الأولوية في الفوز تكون للمتقدمين السابقين الذين لم يحالفهم الحظ بالقبول في المرات القادمة.

موعد التقديم على الحج في العراق 2024

قامت الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة في العراق بالإعلان عن موعد التقديم على سحب قرعه الحج للعام 2025 حيث تبدأ الهيئة في تلقي الطلبات بشكل ألكترونيّ الأن عبر الموقع المخصص من هيئة الحج والعمرة مما يتيح ذلك للراغبين في أداء فريضة الحج أنى يقوموا بالتقديم على القرعة.