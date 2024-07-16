الآن رابط استمارة التقديم على 17000 ألف عقد في نينوى 2024 الشروط والمستمسكات وخطوات التقديم

أعلن ديوان محافظة نينوى عن توفر 17050 وظيفة بنظام العقود المدنية لعام 2024، بهدف توفير فرص عمل للباحثين عن عمل في المحافظة. ولكن تحت شروط ومعايير محددة، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط تقديم عقود نينوى.

رابط تقديم عقود نينوى

يتساءل الكثير من العراقيين عن كيفية تقديم عقود نينوى 2024، يمكن لجميع الراغبين في التقديم أن يقدموا عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

في البداية، ينبغي على الشخص الراغب في التقديم الدخول إلى موقع استمارة عقود نينوى الإلكتروني.

في الخطوة التالية، يتوجب عليك قراءة جميع الشروط والملاحظات التي ستظهر أمامك على الشاشة.

إذا وافقت، انقر فوق رمز الموافقة على الأحكام والشروط.

إنشاء حساب إلكتروني إذا لم يكن لديك حتى الآن حتى تتمكن من متابعة الإجراءات.

إذا كان لديك حساب، يرجى إدخال البريد الإلكتروني المطلوب.

عندما تصل إلى هذه المرحلة، كل ما عليك فعله هو ملء النموذج الإلكتروني.

في هذه المرحلة يتوجب عليك إرفاق جميع الوثائق المطلوبة منك.

عليك إرسال الطلب في هذه الخطوة وانتظار الرد في الأيام القادمة عبر بريدك الإلكتروني.

شروط التقديم علي تعيينات محافظة نينوي

حددت الإدارة مجموعة من الشروط التي يجب أن يمتلكها المتقدم الراغب في التقدم، وكانت هذه الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم في مقاطعة نينوى.

يجب ان يكون المُتقدم لائق صحياً.

يجب أن يحمل المتقدم شهادة تناسب متطلبات الوظيفة.

الأوراق المطلوبة التوظيف في محافظة نينوى