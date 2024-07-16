كيفية الإستعلام عن اعتراضات الثالث متوسط 2024 عبر بوابة وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2024، حيث لم تعلن وزارة التربية العراقية أي قرار رسمي بعد، حيث قدم العديد من الطلاب وأولياء الأمور اعتراضات بسبب عدم رضاهم عن النتائج، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الإستعلام عن اعتراضات الثالث متوسط 2024.

اعتراضات الثالث متوسط 2024

قامت وزارة التربية العراقية بتوفير رابط خاص تمهيداً لنشر نتائج الإعتراضات على الفور عند ظهورها، ولكن حتى الآن، لم تتم الإعلان عن مواعيد ظهور النتائج، ويستطيع الطلاب الإستعلام عن نتائج إعتراضاتهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

والبحث عن قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة.

بعد ذلك، يجب الضغط على رمز اعتراضات الثالث المتوسط واختيار المحافظة التابع لها الطالب.

عند إدخال جميع بيانات الطالب المطلوبة، سيتمكن من معرفة نتيجة اعتراضات الثالث المتوسط.

يجب النقر على تبويب الاستعلام للحصول على المعلومات.

إذا تم قبول الاعتراض وتم زيادة درجات الطالب، يجب طباعة مستند النتيجة كدليل رسمي على النجاح.

نتيجة اعتراض الثالث المتوسط عبر “نتائجنا ٢٠٢٤”

تعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات امتحان الثالث المتوسط لعام 2024 من خلال موقع نتائجنا، حيث يمكنك اتباع الآتي: