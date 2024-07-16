«اعرف اسمك معاهم ولا لأ» من هنا رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزاره التضامن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 خلال الفترة الماضية، ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ومن أجل مساندة المواطن المصري ذا الدخل المحدود، طرحت الوزارة هذا البرنامج التنموي، والذي يعد من أفضل البرامج التنموية التي تخدم مصلحة الأسر الأولى بالرعاية.

رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

قامت الجهات المختصة بإطلاق رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 إلكترونياً، حيث تحرص الوزارة على تلبية احتياجات مواطنيها بدون أي تعقيدات أو صعوبات، كما تعمل الدولة جاهدة على خدمة جميع المواطنين وبالأخص الفقراء، لذلك قامت بطرح منصة رقمية يتم من خلالها الإطلاع على حالة طلباتهم التي قاموا بتسجيلها عليها، ولقد تتمثل خطوات إجراء هذا في النقاط الآتية:

الولوج إلى منصة التضامن الاجتماعي مباشرة عبر هذا الرابط .

الضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار قليلاً حتى ظهور حالة الطلب الذي تم تسجيله من قبل.

شروط التسجيل في برنامج التكافل والكرامة 2024

لكي تضمن الجهات المعنية من وصول الدعم الذي تقدمه إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط والضوابط الهامة، والتي لابد من تحققها في المتقدم، فطبقاً لها يتم قبول أو رفض الطلب المسجل، وفيما يلي هذه الشروط: