المال يقترب منك … منحة ال 300 دينار تونس 2024 شروطها والأوراق المطلوبة

تقدم الحكومة التونسية العديد من برامج الدعم الحكومي سنويا لدعم الطبقات الأكثر احتياجا ومن هذه البرامج التي ينتظرها التونسيين كل عام منحه ال 300 دينار التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية؛ لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد التونسي، ويبحث كل عام كثير من المواطنين التونسيين عن شروط وكيفية التقديم للحصول علي منحه ال 300دينار وما هي المستندات المطلوبة للحصول عليها ، لذلك نستعرض معكم من خلال السطور التالية تفاصيل منحه ال 300 دينار لعام 2024.

شروط التقديم لمنحه ال 300 دينار تونسي لعام 2024.

من المعروف أنه يتم النظر فى كافة الطلبات الخاصة بمنحه ال 300 دينار من قبل لجنة تفحص كافة الطلبات ثم يتم الرد علي الطلبات بالرفض أو القبول ومن أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم حاملا الجنسية التونسية ومقيم دائما في تونس.

ان يكون دخله الشهري اقل من 180 دينار.

أن يكون غير مسجل بالعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وقت التقديم المنحه.

ألا يمتلك المتقدم أصولا عقارية .

أن يمتلك حسابا بنكيا لتسهيل تحويل المنحه.

كيفيه التقديم علي منحه ال 300 دينار لعام 2024.

يمكنك التقديم للحصول على المنحة عن طريق الخطوات التالية :

ابحث عن الموقع الإلكترونى لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

اضغط على نافذة الخدمات الإلكترونية الموجودة داخل الموقع .

اكتب رقم بطاقتك الوطنية .

اكتب البيانات والمستندات المطلوبة بدقة.

انقر على كلمة أوافق على الشروط.

ثم اضغط على زر تقديم الطلب.

المستندات المطلوبه للتقديم علي منحه ال 300 دينار لعام 2024.