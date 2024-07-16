عودة الموسم المنتظر.. توقيت عرض المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني وتردد القنوات الناقلة له “أحداث مثيرة ومشوقة”

متابعين أقوى المسلسلات التركيه هم الأكثر بحثاً عن توقيت عرض المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني حيث حظى هذا المسلسل بجماهيرية كبيرة وانتشار واسع في جميع الدول العربية، وعلى المستوى العالمي، حيث يحكي هذا المسلسل قصة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي وكيف قام بالعمل على توحيد جيوش المسلمين واستعاد بقوته القدس وحارب الصليبيين، وهذا في إطار درامي مشوق للغايه، وفي هذا التقرير سوف نذكر لكم توقيت عرض المسلسل في موسمه الجديد.

توقيت عرض المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

هناك العديد من الأخبار حول التوقيت الزمني لعرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي تحديدا الحلقه 29 حيث انتهى الجزء الأول على العديد من الأحداث المشوقة، التي جعلت المشاهدين لديهم رغبة شديدة في استكمال قصة المسلسل والأحداث.

حيث يتميز هذا المسلسل بأداء جيد من قبل جميع العاملين فيه حيث تشبه أحداث إلى حد كبير الأحداث الواقعية، وبالنسبة لبعض المصادر التي أوضحت توقيت عرض مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني فأشارت إلى أن هذا سوف يكون في منتصف شهر أغسطس المقبل أو بداية شهر سبتمبر ولكن لم يتم حسم الأمر إلى الآن.

تردد القنوات الناقلة نايل سات

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني على مجموعة من القنوات الفضائية وفي مقدمتهم قناة الفجر الجزائرية بالاضافة إلى قناة تي آر تي والتي تقوم بعرض العديد من المسلسلات التاريخية الأخرى من بينها مسلسل قيامة عثمان وإليكم ترددات تلك القنوات:

الفجر الجزائرية

التردد: 12645

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

قناة TRT