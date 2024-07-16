أحداث نارية ساخنة ”Kurulus Osman “.. موعد عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 وتردد القنوات الناقلة

أثار المسلسل اهتماما كبيرا منذ البداية، لأنه يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية والمعارك الإسلامية بتفاصيل دقيقة، لذلك، زادت نسبة البحث عن موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم في السطور الآتية.

موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل التاريخي الضخم أن موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم السادس لمسلسل قيامة عثمان، والتي ستكون عبارة عن 166 حلقة، سيكون في شهر سبتمبر القادم، و يتم حالياً العمل على تصوير حلقات الموسم الجديد، بعد انتهاء الحلقة الأخيرة في شهر يونيو الماضي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

أولا نزل التردد: 12034.

ثانيا نزل معدل الترميز: 27500.

ثالثا نزل معامل تصحيح الخطا: 3/4.

رابعا نزل موجة الاستقطاب : افقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

أولا نزل تردد: 11034.

ثانيا نزل معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثالثا نزل موجة الاستقطاب: عمودي.

رابعا نزل معدل الترميز:5000.

تردد قناة ATV التركية علي نايل سات

أولا نزل تردد القناة: 10796.

ثانيا نزل معدل الترميز: 27500.

ثالثا نزل الاستقطاب: أفقي.

رابعا نزل معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد ATV التركية على العرب سات

أولا نزل تردد القناة : 12692.

ثانيا نزل معدل الترميز: 27500.

ثالثا نزل الاستقطاب : عمودى.

رابعا نزل معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

أبطال مسلسل عثمان الموسم السادس

هذا المسلسل يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن التركي الأصيل، مثل: