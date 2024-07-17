“لولو يا لولو دلعي النونو”.. قناة وناسة أطفال 2024 هتسلي أطفالك وتعلمهم طول اليوم

معظم متابعي قناة وناسة يرغبون في التعرف على كل ما هو حصري وجديد في عالم الكرتون خاصة وأن هذه القناة توفر أفضل الأفلام الكرتونية التي تعبر عن طفولة الصغار، وبالتالي ينجذب إليها الملايين من المشاهدين من مختلف بقاع العالم لذلك فان القناة تسمح للجميع باستقبال ترددها حتى تكون هي الأبرز بين القنوات المتخصصة للأطفال وذلك عبر مجموعة بسيطة من الخطوات التي لن تحتاج سوى اضافة البيانات المحددة للتردد.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 نايل سات

من السهل استقبال قناة وناسة ومتابعة كل ما هو حصري وجديد في عالم الكرتون من بين الأغاني والأفلام والمسلسلات وسلسلة لولو الشرقية التي يتابعها الكثير من الأطفال حول مختلف الوطن العربي، وذلك بناءً على المعلومات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

توفر قناة وناسة محتوى حصري يهدف إلى تعليم الأطفال بشكل غير مباشر من خلال الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي توفرها لهم عبر شاشتها، وبالتالي يستمتع الملايين من الأطفال في جميع أنحاء الدول العربية بالأناشيد التي توفرها القناة والأغاني الدينية التي يلتفون حولها باستمرار، حيث يمكن إضافة بيانات تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات كما هو موضح في التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تنزيل قناة وناسة 2024

إذا كنت ترغب في توفير قناة لأبنائك تقدم لهم كل ما هو حصري في عالم التسلية والمتعة والتعليم، بإمكانك تنزيل القناة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم وفقًا للآتي: