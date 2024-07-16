فعال.. رابط الاستعلام عن اعتراضات الثالث متوسط 2024 عبر بوابة وزارة التربية العراقية

طرحت وزارة التربية العراقية، رابط الاستعلام عن اعتراضات الثالث متوسط 2024، تزامنا مع إعلان نتائج الثالث المتوسط في كافة المحافظات، ولذلك يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية تقديم طلب الاعتراض في بعض المواد الدراسية، ليتمكنوا من الحصول على درجات أعلى، فيما تشكل الوزارة لجنة لإعادة عملية التصحيح والمراجعة للمادة التي ترغب بالتظلم عليها وذلك للحصول على أي درجات إضافية، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كيفية تقديم طلب الاعتراض سواء عبر الموقع الوزارة الرسمي أو عبر موقع نتائجنا.

رابط الاستعلام عن اعتراضات الثالث متوسط 2024

أشارت وزارة التربية العراقية، إنه يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن اعتراضات الثالث متوسط 2024، للتعرف على الموقف من طلب الاعتراض على المادة التي قمت بالتقديم عليها، ولكنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الإعلان عن النتائج، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على أيقونة قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة اعتراضات الصف الثالث المتوسط.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب بالحقل المخصص لذلك.

من ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة الاستعلام، ليظهر أمامك إذا تم قبول الطلب وزيادة الدرجات أم لا.

نتيجة اعتراض الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 2024، من خلال اتباع النقاط التالية:

يتم الدخول على رابط موقع نتائجنا الإلكترونية.

اختيار أيقونة نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2024.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على أيقونة تنزيل المتاحة أمامك.

عليك الانتظار قليلا ليتم تحميل كشف نتائج الاعتراضات.

أخيرا قم بالبحث عن اسمك في الملف، وسيظهر أمامك إذا تم قبول طلب الاعتراض.

كيفية استخراج نتيجة اعتراض الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا 2024

هذا بالإضافة إلى أن الوزارة توفر بوابة نتائجنا الإلكترونية بجانب بوابتها الرسمية لطرح نتائج اعتراض الثالث المتوسط، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: