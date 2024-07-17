مبارك .. لينك الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع ال

حددت وزارة التربية والتعليم، خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، بالاسم ورقم الجلوس علما إنه يمكن استخراج النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال موقع الإدارة العامة للإختبارات، وأيضا من خلال الاتصال على خدمة الهاتف، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور خطوات وطريقة الاستعلام عن النتائج.

نتائج الصف التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس

أوضحت الوزارة إنه يمكن الاستعلام عن النتائج عبر الاتصال من أي هاتف على رقم 161، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح، وبذلك ستحصل فورا على النتيجة، كما إنه يمكن للطلاب الدخول على موقع الإدارة العامة للحصول على نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الإدارة العامة للاختبارات.

تسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم الجلوس، ثم الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار نتيجة الصف التاسع للعام الحالي 2024 الدور الأول.

إدخال رقم الجلوس والاسم، بالحقول المخصصة وبشكل صحيح.

أخيرا قم بالضغط على أيقونة عرض النتائج، لتظهر أمامك المجموع الكلي للطالب في كافة المدارس الرسمية.

رابط نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أنه سيتم الإعلان عن النتائج خلال الفترة القليلة القادمة، فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها رسميا من الوزير، ليتم طرحها عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

قم بتسجيل الدخول، وكتابة كلمة المرور والاسم.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

ثم يتم اختيار نتائج الصف التاسع الأساسي لعام 2024.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم بشكل صحيح.

أخيرا يتم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر أمامك الدرجات كاملة.

موعد نتائج الصف التاسع سوريا 2024

من خلال البحث والتساؤلات اليومية من خلال محرك جوجل عن موعد الإعلان عن نتائج التاسع سوريا 2024 برقم الاكتتاب، لم يتم وقتنا هذا الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة بالمدارس في سوريا، تم التأكيد على أن النتائج ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التخلص من رصد الدرجات واعتماد النتائج.