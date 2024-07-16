الذهب طالع في العالي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 في محلات الصاغة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، يواصل سعر الذهب استقراره بعد أن شهد هبوط في الأيام السابقة في السوق المحلية انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر استهلاكا بمقدار 10 جنيهات للجرام الواحد، مما يعكس استمرارية الثبات في الأسعار بعد تلك التقلبات الأخيرة بالنسبة للسوق العالمي، فإن مؤشرات سعر الذهب استقرت عند مستويات منخفضة في آخر تحديث لها مما يشير إلى استقرار على المستوى العالمي رغم التقلبات السابقة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024

في يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024 تميّز سعر الذهب عيار 21 بالاستقرار داخل أسواق الصاغة المحلية، حيث بلغت قيمته 3245 جنيها للجرام الواحد هذا الاستقرار يعكس حالة من الثبات بعد الحركة السابقة في الأسواق، حيث تمت متابعة التغيرات بدقة من قبل المستثمرين والمتعاملين في قطاع الذهب.

اسعار الذهب اليوم في مصر

في مصر شهد سوق الذهب عدة تغيرات خلال تعاملات هذا الأسبوع إلا أن اليوم عند بدء التداول على الذهب لم تشهد الأسعار تغيرا يذكر وذلك بسبب غياب عوامل قوية تدفع الذهب نحو التحرك:.

بدأ اليوم باستقرار سعر الذهب عيار 24 في أسواق الصاغة.

حيث سجلت القيمة 3708.6 جنيه للجرام وفقا للتقرير الصادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

كما شهد الذهب عيار 21 استقرارا أيضا ليسجل 3245 جنيها.

مما يعكس استقرارا في الطلب والعرض داخل السوق المحلية بالنسبة للذهب عيار 18 فقد سجل أيضا استقرارا حيث بلغت قيمته 2781.4 جنيه.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهب سجل اليوم قيمة 25960 جنيها. مما يعكس استمرارية الاستقرار النسبي في الأسواق المالية المحلية،

تأتي هذه الأسعار في سياق من الثبات بعد التقلبات التي شهدها السوق خلال الفترة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من التطورات في الأسواق العالمية التي تؤثر على أسعار الذهب عالميا.