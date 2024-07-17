متاح التسجيل من هنا .. رابط التسجيل في مدارس المتفوقين والمتميزين في العراق 2024-2025 والشروط والاوراق المطلوبة

طرحت وزارة التربية العراقية، رابط التسجيل في مدارس المتفوقين والمتميزين في العراق 2024-2025، تزامنا مع بدء باب التقديم إلكترونيا من يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، فيما يستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024، وتعتبر تلك المدارس من اهم المؤسسات التعليمية التي تعمل على تطوير الطلاب وتعليمهم أكاديميا، وتقدم البرامج الدراسية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات سواء العلمية أو الادبية.

رابط التسجيل في مدارس المتفوقين والمتميزين في العراق 2024-2025

يمكن الدخول على رابط التسجيل في مدارس المتفوقين والمتميزين في العراق 2024-2025، للتقديم بتلك المدارس وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على أيقونة تسجيل بمدارس المتفوقين.

اختيار المديرية التعليمية التابع لها الطالب.

إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالطالب بالخانات المخصصة لذلك.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم الامتحان.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل بشكل صحيح.

رفع الأوراق المطلوبة وتحديد المدرسة التابع لها الطالب.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة طباعة الاستمارة.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين والمتميزين العراق 2024

حددت وزارة التعليم العراقية، عدد من شروط التقديم في مدارس المتفوقين والمتميزين في العراق 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

يكون الطالب مقيم بشكل دائم في العراق، وكذلك يكون الشخص عراقي الجنسية.

النجاح في اختبارات تقييم الأداء في المواد الأساسية.

يكون سجل الطالب خالي من أي عقوبات تأديبية التي تكون في وقت سابق.

تقديم صورة من شهادة ميلاد الطالب، وشهادة تثبت درجات الطالب بالمواد الأساسية.

الا يقل المعدل عن 90% في العام السابق.

كذلك يجب تقديم 2 صورة شخصية للطالب.

إدخال كافة البيانات اللازمة للتقديم في النموذج.

إرفاق صورة بطاقة الهوية الوطنية.

يجب إثبات دفع رسوم التسجيل كاملة.

م الوثائق المطلوبة للتقديم في مدارس الموهوبين في العراق

تطلب للتقديم لمدارس المتفوقين الأوراق التالية: