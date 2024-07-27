نتائج التوجيهي فلسطين 2024 الثانوية العامة فلسطين برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتائج التوجيهي فلسطين 2024، التي تعد من أهم المراحل التعليمية التي يسعى فيها الطلاب أن يحصدوا أعلى الدرجات ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في صباح يوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2024، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً رابط وخطوات الإستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2024….

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة فلسطين 2024

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بفلسطين عن نتائج التوجيهي فلسطين 2024،حيث تقدم حوالي ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية المتواجدين في عدد من الدول العربية ومنها “قطر وتركيا ورومانيا ، وروسيا وبلغاريا” لامتحانات نهاية العام الدراسي وتم توزيع الطلاب على حوالي 506 قاعة فيما بلغ طلاب قطاع غزة حوالي 39 ألف طالب وطالبة والذي تم استثنائهم بسبب احتلال العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي,

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب خلال الساعات المقبلة، وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين أن المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة تخطت الـ 80% وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

رابط نتائج التوجيهي 2024 فلسطين بالاسم ورقم الجلوس