“مش هتشوفي النمل في بيتك تاني” طرق طبيعية للتخلص من النمل بشكل نهائي

يعد النمل من الحشرات المزعجة التي تنتشر في المنازل بكثرة وبشكل سريع ويرجع ذلك لعدة أسباب والتي أبرزها وجود بقايا طعام في المنزل أو بقايا سكر، حيث تعد أداة جذب النمل والحشرات الأخرى ولهذا يجب القضاء على السبب الرئيسي قبل البحث عن وصفات طبيعية للتخلص من النمل، و سنوضح بعض الوصفات التي تساعد في القضاء نهائيًا على انتشار النمل دون حدوث أضرار للصحة.

وصفة الخل الأبيض للتخلص من النمل

الخل الأبيض من أشهر المبيدات الطبيعية التي لها دور كبير في التخلص من النمل كما يلي:

وضع كمية ماء قليلة مع كمية من الخل الأبيض.

استخدام الخليط في أماكن تواجد النمل وسوف نلاحظ اختفائه.

يرجع ذلك لاختناق النمل من رائحة الخل ويبعد عن المكان نهائيًا.

خليط السكر البودرة وبيكربونات الصوديوم للتخلص من النمل

نخلط مقدار متساوي من السكر البودر مع بيكربونات الصوديوم. نقوم برش الخليط على الحوائط وفي الأركان وأماكن تجمع النمل. سنلاحظ انجذاب النمل نحو السكر لتناوله وعند تناوله يموت على الفور ولا يظهر مرة ثانية.

استعمال الكحول للقضاء على النمل

يتم استخدام الكحول في وصفة طبيعية للتخلص من النمل والحشرات المنزلية كالتالي:

نحضر زجاجة بخاخ فارغة ثم نضع ماء فاتر للمنتصف والنصف الآخر بكحول و ترج الزجاجة جيدًا. نبدأ برش هذا المحلول على الأماكن التي توجد فيها النمل بمعدل كل ثلاثة أيام لمدة 20 يوم. ستلاحظ اختفاء النمل بالتدريج من المنزل بشكل تام.

ما أسباب كثرة وجود النمل في البيت ؟

توجد أسباب عديدة تؤدي لانتشار النمل في المنزل أبرزها كما يلي: