بقوة 690 حصان وسرعة خارقة .. سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025 أحدث إصدار بخصائص مذهلة 

أطلقت شركة ماكلارين أحدث سياراتها الهجينة، ماكلارين أرتورا سبايدر 2025، والتي تعتبر واحدة من أسرع وأقوى السيارات، حيث حصلت السيارة على تحديثات وتعديلات جديدة تماماً، وتوفر السيارة الجديدة ديناميكية هوائية فائقة بالإضافة إلى قوة كبيرة ووزن خفيف، وهي واحدة من أسرع السيارات التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوانٍ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 8.4 ثانية، وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على المميزات والإمكانيات التي حصلت عليها مواصفات سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025.

مواصفات سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025

تميزت سيارة ماكلارين بمواصفات استثنائية وعجيبة جعلتها واحدة من أسرع السيارات في جيلها ومواصفاتها:

اسم الطراز ماكلارين ارتورا سبايدر 2025

سعة المحرك محرك سعة 3 لترات توين توربو

قوة المحرك: يعمل المحرك بقدرة 605 حصان وعزم دوران يبلغ 585 نيوتن متر.ناقل الحركة : اوتوماتيكي 8 سرعات SSG

نظام الدفع (الجر) يأتي بأهم ميزات سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025.

خصائص سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025

تمتعت سيارة ماكلارين بالعديد من الخصائص الجريئة والمذهلة التي جعلت منها نموذجاً جديداً تماماً، ومن هذه الخصائص: