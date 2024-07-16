بقوة 690 حصان وسرعة خارقة .. سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025 أحدث إصدار بخصائص مذهلة 

أطلقت شركة ماكلارين أحدث سياراتها الهجينة، ماكلارين أرتورا سبايدر 2025، والتي تعتبر واحدة من أسرع وأقوى السيارات، حيث حصلت السيارة على تحديثات وتعديلات جديدة تماماً، وتوفر السيارة الجديدة ديناميكية هوائية فائقة بالإضافة إلى قوة كبيرة ووزن خفيف، وهي واحدة من أسرع السيارات التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3 ثوانٍ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 8.4 ثانية، وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على المميزات والإمكانيات التي حصلت عليها مواصفات سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025.
مواصفات سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025
تميزت سيارة ماكلارين بمواصفات استثنائية وعجيبة جعلتها واحدة من أسرع السيارات في جيلها ومواصفاتها:
- اسم الطراز ماكلارين ارتورا سبايدر 2025
- سعة المحرك محرك سعة 3 لترات توين توربو
- قوة المحرك: يعمل المحرك بقدرة 605 حصان وعزم دوران يبلغ 585 نيوتن متر.ناقل الحركة : اوتوماتيكي 8 سرعات SSG
- نظام الدفع (الجر) يأتي بأهم ميزات سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025.
خصائص سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2025
تمتعت سيارة ماكلارين بالعديد من الخصائص الجريئة والمذهلة التي جعلت منها نموذجاً جديداً تماماً، ومن هذه الخصائص:
- تمتلك محركًا كهربائيًا إضافيًا بجانب المحرك الرئيسي يعمل بقوة 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 225 نيوتن متر.
- يعمل المحركان معًا بقوة تصل إلى 690 (700 حصان أوروبي PS) و720 نيوتن متر من عزم الدوران.
- تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثوانٍ.
- ومن 0 الى 200 كمس فى 8.4 ثانية.
- ومن 0 الى 300 كمس فى 21.6 ثانية.
- تبلغ سرعة السيارة القصوى 330 كمس.
- تتوقف السيارة تمامًا بعد أن كانت تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وذلك خلال مسافة 31 مترًا.
- ومن سرعة 200 كمس للسكون خلال 124 متر.
- باستخدام المحرك الكهربائي وحده، يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 33 كيلومترًا.
- تمتلك عجلات قياس 19 إنش بعرض 9.5 إنش في الأمام و20 إنش بعرض 11 إنش في الخلف.تحتوي على فتحات تهوية في الجزء السفلي تمتد إلى قناة داخلية لتبريد الفرامل.
- تتم عملية كشف السيارة فى وقت 11 ثانيه.
- تحتوي على نظام الحفاظ على المسار، ونظام قراءة الإشارات المرورية، ونظام مراقبة الحركة خلف السيارة.
- تمتلك شاحن لاسلكي.
- يمتلك نظام Spinning Wheel Pull-Away القدرة على تنفيذ بيرن أوت متحرك.
- تتميز بشاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 8 بوصات، تدعم نظامي Apple CarPlay و Android Auto، ومائلة نحو السائق.
- تمتلك نظام صوتي من بَوْوَرز و وِلْكِنز لتوزيع الصوت بطريقة مناسبة للسيارة.
- يبلغ وزن السيارة بدون السوائل 1,457 كيلوغرامًا