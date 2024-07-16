هاتف رايق وسعره حنين اشتريه فورا.. تعرف على مميزات ومواصفات هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G الجديد

أطلقت شركة Oppo هاتفها الذكي الجديد Reno 12 Pro 5G الذي يمثل قفزة نوعية في عالم الهواتف المحمولة بفضل مواصفاته المتميزة وتصميمه الأنيق حيث يعد هذا الهاتف تجسيدا لمستويات جديدة من الإبداع والابتكار حيث يجمع بين شاشة AMOLED عالية الدقة ومعالج قوي من نوع Snapdragon 870 5G مما يضمن أداء سلسة وسريعة للمستخدمين إضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بنظام كاميرات متطور وبطارية تدعم الشحن السريع مما يجعله خياراً مثاليا لمحبي التصوير والتكنولوجيا بهذا الهاتف تقدم Oppo تجربة متميزة تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن أحدث التقنيات وأفضل الأداء في هواتفهم الذكية.

مواصفات ومميزات هاتف Reno 12 Pro 5G

تقدم شركة Oppo هاتفها الجديد Reno 12 Pro 5G الذي يأتي بمواصفات متقدمة وتصميم أنيق ليضع مستويات جديدة من الإبداع في يد المستخدمين إليكم نظرة عامة على مواصفات وسعر هذا الهاتف المميز:

الشاشة من نوع AMOLED

يصل حجم الشاشة الي 6.55 بوصة

تصل دقة الشاشة إلى FHD+ (2400 × 1080 بكسل)

معدل التحديث 120 هرتز

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G

الأداء قوي ومناسب للتطبيقات والالعاب الثقيلة

الذاكرة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت

التخزين الداخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت (قابل للتوسيع عبر بطاقة microSD)

الكاميرا الخلفية الأساسية للهاتف تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل

يحتوى الهاتف على زاوية واسعة 16 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية للهاتف تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل.

تصل سعة البطارية الي 4500 ملي أمبير

الهاتف يدعم الشحن السريع 65 واط (Super VOOC)

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم ColorOS 13

سعر هاتف Reno 12 Pro 5G

يختلف سعر هاتف Oppo Reno 12 Pro 5G بناء على السوق والنسخة المختارة (الرام والتخزين) ولكن بشكل عام يتراوح السعر ما بين 600 إلى 800 دولار أمريكي.