“مظلتي” كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 (السابعة) عموم محافظات العراق

زادت التساؤلات والبحث من جانب المواطنين في مختلف المحافظات العراقية حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة “السابعة”، بحيث ينتظرها جميع المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية منذ عدة أشهر، ولم تٌعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى الآن وكان قد تقدم للحصول على هذه الوجبة الآلاف من المواطنين محدودي الدخل، حيث يعمل هذا الدعم على سد احتياجات الجميع وتلبية أساسيات الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ومن هنا نوضح لكم موعد إعلان الأسماء المشمولة في هذه الوجبة وكذلك خطوات الاستعلام عنها.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من المنتظر أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة (السابعة) خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت المصادر إلى أن الوزارة قد انتهت من مراجعة وتحديد أسماء المشمولين في تلك الوجبة، وسيتم الإعلان عن الكشوفات في أقرب وقت ممكن وذلك للرجال والنساء على مستوى جميع المحافظات، وتسعى الوزارة جاهدة في توفير التمويل المالي لإطلاق تلك الوجبة وتقديم الدعم لجميع المقبولين.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

فور صدور كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق يمكنك التعرف عليها من خلال الخطوات التالية:-