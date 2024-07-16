“مٌتاااح” موقع نتائج الباك الجزائر 2024 لاستخراج شهادة البكالوريا جميع الولايات عبر www.bac.onec.dz

الجميع في الولايات الجزائرية المختلفة يتساءلون الآن بشكل كبير عن موقع نتائج الباك الجزائر 2024 وموعد ظهور شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2024/2023، وذلك حيث تأخر الإعلان عن النتائج فمنذ شهر تقريباً انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد، وهم الآن في حالة ترقب وانتظار يتسللها القلق والتوتر، فكما نعلم وأن هذه المرحلة هي المصيرية والتي تحدد مستقبل الطالب بشكل كبير، لذا فالجميع من الطلاب وأولياء الأمور يضعون هذه السنة الدراسية ضمن أوليوياتهم، إليكم التفاصيل.

موقع نتائج الباك الجزائر 2024

حددت وزارة التربية الوطنية موقع نتائج الباك الجزائر 2024 لكي يُسهل على الطلاب عملية استخراج نتائج البكالوريا لهذا العام، فكل ما عليكم فعله هو إتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية للاستعلام عن النتائج فور ظهورها مباشرة، كالآتي:-

يجب على الطالب أو ولي أمره زيارة إما موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

. أو موقع فضاء أولياء التلاميذ.

ثم يتم اختيار “نتائج شهادة البكالوريا 2024”.

عليك تسجيل بيانات الطالب من رقم التسجيل والرقم السري الخاص به.

ستجد أمامك مسألة رياضية بسيطة قم بالإجابة عليها.

أنقر على بحث أو استظهار النتيجة.

تظهر أمامك معدلات الطالب في المواد كلها.

استخراج نتائج البكالوريا 2024 الجزائر

ذكرنا لكم موقع نتائج الباك الجزائر 2024 للاستعلام عن نتائج الطلاب فور ظهورها، وكانت العديد من المصادر المقربة من وزارة التربية الوطنية قد أكدت على أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 18 جولية/يوليو 2024، إلا أن الوزارة لم تحدد موعداً رسمياً حيث أشارت أن النتائج ستكون متاحة في الفترة ما بين 15 إلى 20 جولية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وتجميعها ليتم رفعها رسمياً عبر المواقع المحددة.