خليك فرش طول اليوم!!.. طريقة عمل عصير القصب في البيت وبأعلى جودة

مع ارتفاع درجات الحرارة يود العديد من الأشخاص شرب العصائر الباردة التي تعمل علي ترطيب حرارة الجسم، حيث يعشق الكثير من المواطنين عصير القصب بكثرة في فصل الصيف لكونة عصير اقتصادي لا يحتاج إلي سكر، يحتوي عصير القصب علي العديد من الفيتامينات الآن تستطيع جميع ربات البيوت بالمنازل عملة دون الحاجة إلي شرائه من محلات بيعه سنخبركم بجميع التفاصيل اللازمة المتعلقة بتلك الموضوع في السطور الآتية ابقوا معانا.

مكونات عصير القصب الاقتصادي بالمنزل

أولا: إحضار عودين من قصب السكر.

ثم إحضار لتر من الماء المثلج.

عصير 2 ليمون .

خلاط خلاط كهربائي.

إحضار مصفاة.

طريقة التحضير

قم بتقشير عيدان القصب ونزعه من القشر. ثم قم بتقطيعة إلي أجزاء صغيرة حوالي اثنين سنتي في القطعة. بعد الانتهاء من تقطيع جميع الكمية، يجب تقسيمها علي أربعة أجزاء. قم بوضع جزءا منها مع القليل من الماء المثلج. اخلطهما جيدا في الخلاط حتي تتأكد تمام أن أجزاء القصب تم نزع جميع كمية العصارة المتواجدة بداخلها. بعد خلط جميع الكمية، قم بوضع العصير مرة أخري بالخلاص، بوضع علي قطرات من عصير الليمون، اخلطهما جيدا. احضر مصفاة ثم قم بتصفية كمية العصير جيدا حتي تتأكد انه لا يوجد به أي شوائب إطلاقا.

فائدة عصير الليمون علي عصير قصب السكر

أولا: يعطي العصير مذاقا رائعا.

ثانيا: يعطيه أيضا فائدة الفيتامين الموجودة بالليمون.

ثالثا: يعتبر مادة حافظة طبيعية جيدة لعصير القصب كي لا يتحول لونة إلي لون الأسود.

فوائد عصير القصب