“إِلــيكُـم” دعاء يوم عاشوراء مستجاب 1446 – 2024 | | أفضل دعاء يوم عاشوراء عند أهل السنة للأولاد وللرزق

مع بداية ليلة عاشوراء الجميع يبحث عن دعاء يوم عاشوراء مستجاب، وذلك حيث تعتبر هذه الليلة واحدة من أعظم الليالي والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيامها يحتسبه على الله “يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ”، ولهذا فالجميع يسعى إلى صيام هذه الليلة المباركة والتقرب إلى الله من خلالها بالدعاء وعمل الخيرات وصالح الأعمال، ونقدم لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال مجموعة من أفضل الأدعية المستجابة بإذن الله تعالى، فتابعوا معنا.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب

إليكم مجموعة من أفضل دعاء يوم عاشوراء مستجاب للرزق وللمغفرة وللأولاد، كالآتي:-

اللهمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ وما أنت أعلَمُ به منِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم لا تردنا خائبين في يوم عاشوراء، ولا تعيدنا محرومين، وتب علينا يا ارحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يوم عاشوراء.

في يوم عاشوراء اللهم إن لنا أحباب في القبور قد طال رقادهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم ونقهم من الذنوب والخطايا.

اللهم بعدد تكبيرات خلقك في يوم عاشوراء ارحم من ذهبوا واغفر لهم اللهم افتح لهم باب تهب منه نسائم الجنة لا يغلق أبداً.

اللهم في يوم عاشوراء اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللهم سهل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك.

في يوم عاشوراء أدعو اللهم اختر لنا طريقا يسعدنا، طريقا لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي أعيننا، طريقا ترضاه لنا ثم ترضينا به.

ربي اجعل يوم عاشوراء ميلادًا جديدًا لأرواحنا يمحو عنها ما مضى اللهم إنا نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها لنا يا رب.

أفضل دعاء يوم عاشوراء عند أهل السنة

كما أن هناك دعاء يوم عاشوراء مستجاب كامل:-