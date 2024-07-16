“اعمليها وفرحي ولادك بيها”.. طريقة عمل طاجن البطاطا بالبشاميل.. وصفة شهية وسهلة

تُعَدُّ وجبة طاجن البطاطا بالبشاميل من الأطباق الشهية والمحبوبة التي تتصدر قوائم الطعام في العديد من البيوت، بفضل نكهتها الغنية وسهولة تحضيرها، هذه الوصفة تجمع بين البطاطا الناعمة والكريمة مع صلصة البشاميل الشهية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعشاء أو الغداء، في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل طاجن البطاطا بالبشاميل خطوة بخطوة، مع جميع النصائح التي تحتاجين إليها للحصول على أفضل النتائج في المطبخ.

لتحضير طاجن البطاطا بالبشاميل، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

لتحضير طاجن البطاطا بالبشاميل يجب اتباع الخطوات التالية:

ابدأي بتقشير البطاطا وتقطيعها إلى شرائح رقيقة، اغسليها جيدًا تحت الماء البارد لإزالة أي نشا زائد، ثم اسلقيها في قدر كبير من الماء المغلي المضاف إليه قليل من الملح لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح البطاطا شبه ناضجة، بعد ذلك صفي البطاطا واتركيها جانبًا لتبرد.

في قدر متوسط، ضعي الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب، أضيفي الدقيق وقلبي جيدًا باستخدام مضرب سلكي حتى يمتزج الدقيق مع الزبدة وتتحول الخليط إلى لون ذهبي فاتح، ببطء ضيفي الحليب مع التحريك المستمر لتجنب تكون كتل.

استمري في الطهي مع التحريك حتى يتكاثف الخليط ويصبح سلسًا، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب إذا كنتِ تستخدمينها، ارفعي الصلصة عن النار واحتفظي بها دافئة.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية، في طبق طاجن مناسب للفرن، رصي نصف كمية شرائح البطاطا في قاع الطبق بشكل متساوٍ.

اسكبي نصف كمية صلصة البشاميل فوق البطاطا ووزعيها بشكل متساوٍ، ضيفي باقي البطاطا فوق الصلصة، ثم اسكبي باقي صلصة البشاميل فوق الطبقة الأخيرة من البطاطا، رشي الجبنة المبشورة فوق الطبق إذا كنتِ تفضلين إضافتها.

ضعي طاجن البطاطا في الفرن المسخن مسبقًا واخبزيه لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح السطح ذهبيًا ومقرمشًا، يمكنكِ تشغيل الشواية في نهاية وقت الخبز لبضع دقائق للحصول على لون ذهبي أكثر وضمان أن البشاميل أصبح متماسكًا.