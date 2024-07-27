“الوجبة السابعة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

يترقب العديد من المواطنين بدولة العراق إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين بالدعم أم لا، حيث تعمل الحكومة العراقية على توفير احتياجات المواطنين من أساسيات عبر العديد من سبل الدعم المادي لتوفير حياة كريمة لهم، وتعد الرعاية الاجتماعية من أهم وأفضل وسائل الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يُمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي التي خصصتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذلك، من خلال الإعلان عن كشوفات الأسماء عبر إجراء مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تتمثل في التالي من نقاط:

يجب عليك الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

. اختيار أيقونة “صفحة الرعاية الاجتماعية”.

البحث عن خدمة “الاستعلام عن الوجبة الأخيرة 2024”.

قد بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها.

يجب عليك كتابة كافة البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة.

اضغط على أيقونة “استعلام”.

في خلال ثواني تظهر النتائج مفصلة، بجانب إمكانية تحميل الأسماء المشمولة بالرعاية بصيغة ملفات الـ PDF.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

ينتظر عموم الشعب العراقي من مستفيدي الحماية الاجتماعية إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة “السابعة” بفارغ الصبر، وذلك حيث تأخر إعلان وزارة العمل عن تلك الوجبة لجميع المستفيدين، إلا أنه تشير العديد من المصادر المقربة من الوزارة إلى أنه سيتم إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة بحيث سيتم إعلان وجبة أو وجبتين خلال هذا العام 2024، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتحديد المشمولين في تلك الوجبة والمتوافق معهم الشروط وفي انتظار توافر الدعم المالي فقط لإطلاق تلك الوجبة.