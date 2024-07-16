«شوف اسمك نزل ولا لأ» Link الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بجميع المحافظات عبر مظلتي الإلكترونية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بنشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، حيث يعد هذا البرنامج من أفضل البرامج التنموية التي حرصت الدولة على تنفيذها بأرض الواقع، وذلك من أجل مساندة ودعم المواطن العراقي ذا الدخل المحدود، ولكي تتضمن الجهات المختصة من وصول هذا الدعم الشهري إلى مستحقيه قامت بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبات.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

كشفت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 إلكترونياً، حيث خصصت الوزارة منصة رقمية حتى يتمكن المستفيد من الإطلاع عن نتيجة طلبه، فلقد حرصت الهيئة المختصة على الاستفادة من التقنيات الحديثة ومن تطبيق المنظومة الرقمية للتسهيل والتيسير على المواطنين، وتتمثل خطوات القيام بالاستعلام عن المقبولين بالرعاية الاجتماعية في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية مباشرة عبر هذا الرابط .

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم إليها.

الضغط على خانة بحث.

الانتظار قليلاً حتى ظهور حالة الطلب.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه ولكي تتأكد الوزارة من أحقية المتقدم لمعاش الرعاية الاجتماعية الشهري، قامت بوضع باقة من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدم، فوفقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات المسجلة على الموقع، وفيما يلي هذه الشروط: