بدون ألم.. تعرفي على طريقة ماسك النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه.. جربيها بنفسك وادعيلي

تُعَدّ وصفة النشا وبياض البيض من الوصفات الطبيعية التي تستخدم لإزالة شعر الوجه بشكل فعال وآمن، وذلك لأن بياض البيض يحتوي على بروتينات تساعد في تقوية البشرة وشدها، بينما النشا يعمل كعامل مُمَزِّق للشعر، مما يجعل هذه الطريقة خيارًا مثاليًا للبحث عن بديل طبيعي عن المنتجات الكيميائية التي تتسبب في التهابات للبشرة وربما تصبغات في لون الجلد.

لتحضير وصفة النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه، ستحتاج إلى:

لتحضير الوصفة بنجاح والحصول على أفضل النتائج يجب اتباع الخطوات التالية:

في وعاء صغير، قومي بكسر البيضة وافصلي البياض عن الصفار، ضع بياض البيض في الوعاء وأضف إليه ملعقتين كبيرتين من النشا، إذا كنت تستخدمين عصير الليمون، ضيفي ملعقة صغيرة منه إلى الخليط، امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متماسك.

استخدم فرشاة صغيرة أو أصابعك النظيفة لتطبيق الخليط على منطقة الوجه التي ترغبي في إزالة الشعر منها، تأكد من أن الخليط يغطي الشعر بالكامل ويمتد قليلاً إلى ما حوله لتأمين إزالة فعالة.

اتركي الخليط على وجهك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، أو حتى يجف تمامًا، تأكدي من عدم تحريك وجهك خلال هذه الفترة لأن الخليط يحتاج إلى الجفاف بشكل متساوٍ.

بمجرد أن يجف الخليط، قومي بنزعه برفق، يمكنك استخدام حركات سريعة وعكسية لإزالة الشعر الملتصق بالقناع، إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام ماء دافئ لغسل الوجه وإزالة أي بقايا من الخليط.