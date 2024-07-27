خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر moss.gov.eg

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا لشهر أغسطس المقبل، وذلك لقرب صرف المعاش المقدم إلى المستفيدين، ويتم الحصول عليه من خلال العديد من البنوك أبرزها بنك ناصر الاجتماعي، كما يتم الحصول على المعاش من خلال ماكينات الصرافة الآلية للبريد المصري، وحتى يتم معرفة بعض التفاصيل عن معاش التكافل وقيمته، يتم الاستعلام عنه إلكترونيا من خلال الرابط المعلن من وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

حتى يتمكن الفرد المستفيد من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال الرابط المعلن من وزارة التضامن الاجتماعي، يلزم تنفيذ عدة خطوات هامة، تعد عبارة عن الآتي:

يجب على الفرد الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يتم تحديد البرنامج المراد الاستعلام عنه، وهو برنامج تكافل وكرامة.

ثم تأتي خطوة تدوين البيانات اللازمة المتمثلة في اسم الفرد رباعي.

ثم يتم تحديد الشهر الذي ترغب معرفة المزيد من التفاصيل عنه.

يجب تدوين رقم الهاتف.

بعد ذلك يتم النقر على زر الاستعلام، وعلى الفور سيتم عرض جميع البيانات التي يتم الاستعلام عنها.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة الشهر المقبل، وهو شهر أغسطس من العام الحالي، حيث أكدت أن الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة يأتي في يوم 15 من الشهر الميلادي، ولهذا فإن موعد صرف المعاش لشهر أغسطس سيكون في يوم 15 الذي يوافق يوم الخميس، وأكدت الوزارة أنه لن يحدث أي تبكير أو تأخير في صرف المعاش خلال الشهر القادم، وعلى الجميع سرعة الحصول على المعاش من خلال زيارة إحدى ماكينات البريد المصري.