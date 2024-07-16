جدد جوالك الآن.. عرض خطير من مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا “هتوفر 1000 ريال”

يبحث دائمًا العديد من محبي الهواتف المحمولة عن العروض التي تقدم خصم كبير، ولا شك في أن مكتبة جرير تعتبر واحدة من أبرز وأهم المكاتب الموجودة في المملكة العربية السعودية المختصة في عروض الجوالات الذكية، وتقدم المكتبة العديد من العروض على مختلف الهواتف لمعظم الشركات الموجودة على مستوى العالم، واليوم نتناول عرض المكتبة على هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا.

عرض مكتبة جرير على هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

أعلنت مكتبة جرير السعودية عن عرض خيالي على هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا، حيث وفرت المكتبة الهاتف العملاق بسعر ممتاز وهو 4899 ريال سعودي بخصم 1000 ريال سعودي من سعر الهاتف، وأشارت المكتبة إلى إمكانية تقسيط المبلغ على 36 شهر دون مقدمات، يأتي ذلك تسهيلاً على المستخدم.

ويسعى كل مواطن في الحصول على أفضل العروض وعدم دفع مبالغ كبيرة، حيث يتم استغلال مثل هذه العروض لتوفير المال والحصول على أفضل الهواتف.

مميزات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا

يتمتع هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا بالعديد من المميزات الذي جعلته يحقق نسبة شراء عالية مؤخرًا، حيث يتمتع الهاتف بالتالي: