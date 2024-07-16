لرسم البسمة والبهجة على وجوه الأطفال .. استقبل تردد قناة كراميش للأطفال 2024 عبر الأقمار الصناعية

بالتزامن مع حلول الإجازة الصيفية في جميع الدول العربية نجد بحث متزايد في البحث عن تردد قناة كراميش للأطفال 2024، حيث تعد القناة مصدر للتسلية والترفيه ومن خلالها يتم تسلية الأطفال بمحتوي هادف ونافع ومفيد، حيث تقدم القناة من الاغانى باللغة العربية التي تستهدف ترشيح مبادئ وقيم وسلوكيات حسنة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة والمنبوذة.

تردد قناة كراميش القمر الصناعي نايل سات

يمكن تثبيت التردد الخاص بقناة كراميش من خلال القمر الصناعي نايل سات حيث يعد الاستقبال بدون رسوم أو مصاريف شهرية، ويمكن الاستقبال من خلال استخدام بيانات الضبط التالية:

تردد القناة : 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: رأسي – عمودي -vertivcal.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD

تردد قناة كراميش القمر الصناعي عرب سات

في حالة الرغبة في استقبال تردد القناة عبر قمر صناعي اخر فإن هناك تردد للاستقبال خاص بالقمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة : 11390.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

مميزات قناة كراميش للأطفال

تعد قناة كراميش من قنوات الأطفال الشهيرة في الوطن العربي والتي تمكنت من الحصول على الشهرة والانتشار والمصداقية في وقت قياسي، فقد تمكنت القناة من رسم البهجة والإبتسامة على وجوه الأطفال، وتتسم القناة بما يلي: