اولمبياد باريس 2024… القنوات الناقلة مباراة مصر و أوزباكستان الجولة الثانية والمعلقين

لن تتوقف عملية البحث منذ 24 ساعة عن القنوات الناقلة مباراة مصر و أوزباكستان والتي تعتبر من أهم المباريات التي تشهد منافسة قوية بين الفرق وبعضها، يترقب الجمهور من شتى دول العالم انطلاق المباراة على احر من الجمر، يشارك في أولمبياد باريس عدد كبير من الدول، ومنذ بداية البطولة وهناك منافسات وتحديات قوية بين الفرق وبعضها، والآن كلا الفريقين داخل معسكرات التدريب، ترقبوا معنا التقرير التالي للإطلاع على القنوات الناقلة مباراة مصر و أوزباكستان.

القنوات الناقلة مباراة مصر و أوزباكستان

اهتمام زائد من عشاق الساحرة المستديرة بالبحث عن القنوات التي تنقل البث المباشر لمباراة المنتخب المصري وأوزباكستان في الجولة الثانية من أولمبياد باريس موسم 2024 التي تقام على أرضية ملعب لا بوجوار ، على أن يتم إذاعة البث عبر القنوات التالية

القناة الرسمية الأولى شاشة بي ان سبورت 2 بجودة HD بصوت المعلق علي محمد علي.

القناة الثانية الكأس القطرية 6 بصوت المعلق

سمير اليعقوبي.والقناة الثالثة لنقل المباراة شاشة الجزائرية 6 تعليق وليد فرحاني.

موعد مباراة مصر أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024

لم يستطيع المنتخب المصري أي يثبت أدائه أمام فريق جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى من أولمبياد باريس، حيث انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي 0-0 ولم يحصد المنتخب المصري سوى نقطة واحدة في رصيده، حيث يحتل فريق مصر الترتيب الثاني في المجموعة c ويحتل نظيره أوزباكستان التريب الرابع مقابل ولا نقطة لخسارته في الجولة الأولى، ومن المتوقع أن مواجهة الفريقين اليوم السبت السابع والعشرين من يوليو 2024 تكون قوية ومليئة بالتشويق والإثارة، على أن تنطلق صافرة هذا اللقاء في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت الساعة والمملكة العربية السعودية والساعة 7 مساءً حسب توقيت الإمارات.

تردد قناة بي ان سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس 6